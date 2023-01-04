Що може зупинити ядерний терор росіян на ЗАЕС: глава Енергоатому запропонував рішення

Російські терористи не хочуть створювати навколо атомної станції в окупованому Енергодарі зону безпеки. Українська сторона озвучила, хто повинен приїхати на територію Запорізької АЕС, аби ядерний шантаж окупантів припинився.

Упродовж уже багатьох місяців ведуться розмови про те, що російські військові зобов'язані покинути територію ЗАЕС та створити навколо неї безпекову зону. Очевидно, поки окупанти не планують цього робити, однак глава Енергоатому Петро Котін упевнений, що світова спільнота може посприяти врегулюванню ситуації в регіоні.

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Зауважмо, що ця станція є найбільшою в Європі. Окупанти неодноразово її обстрілювали, ставлячи під загрозу світову ядерну безпеку. За словами Котіна, миротворці з Організації Об'єднаних Націй могли б позитивно повпливати на цю ситуацію. Власне, представники цієї міжнародної структури могли б прибути на ЗАЕС, попри відсутність попередніх домовленостей щодо зони безпеки.

Окрім того, очільник Енергоатому констатував, що поки МАГАТЕ не вдається вирішити ситуацію, а процес щодо досягнення ядерної безпеки не повинен стояти на місці.

Проблема в тому, що немає рішення на рівні МАГАТЕ. Процес не просувається. Ми б пропонували вивести цю проблему на наступний рівень,

– наголосив Котін.

Водночас він згадав, що терористи змусили 1 500 українських працівників ЗАЕС підписати контракти з Росатомом. До повномасштабної війни на станції працювало аж 11 тисяч людей, а зараз – 6 тисяч. Загалом дії Кремля можуть призвести до погіршення стану Запорізької АЕС.

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МАГАТЕ не вдалось домовитись з Кремлем

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі наприкінці 2022 року відвідував Москву. Очільник МАГАТЕ зустрівся в столиці Росії з кремлівськими чиновниками, аби обговорити з ними створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Однак уже зараз можна констатувати, що ця поїздка не принесла бажаних результатів.