Стали відомі перші деталі зустрічі українців та союзників у Парижі
- Українська делегація прибула до Парижу для серії зустрічей із представниками держав "Коаліції рішучих".
- У Єлисейському палаці вже відбулася зустріч із британцями, французами та німцями, де обговорили шляхи до справедливого миру, багатонаціональний контингент та гарантії безпеки для України.
17 квітня українська делегація прибула до Парижу, де проведе серію двосторонніх і багатосторонніх зустрічей із представниками держав "Коаліції рішучих". Також очікуються переговори з Віткоффом та Рубіо.
Очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що у Парижі вже стартувала зустріч із британцями, французами та німецями в Єлисейському палаці, передає 24 Канал із посиланням на пост у соцмережі "Х".
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Що відомо
У дописі міністр зауважив, що сторони "обговорили шляхи до справедливого і тривалого миру, зокрема повне припинення вогню". Також темою розмов стали багатонаціональний контингент та гарантії безпеки для України.
Переговори у Парижі / Фото з акаунту Андрія Сибіги
Очільник Офісу президента Андрія Єрмак прокоментував старт паризьких зустрічей. Посадовець повідомив, що партнери обговорили "розбудову ефективної архітектури безпеки для України".
Також Єрмак уточнив, що у переговорах в Єлисейському палаці від українських союзників взяли участь: дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн, радник з питань національної безпеки прем'єра Великої Британії Джонатан Пауелл і радник з питань національної безпеки канцлера Німеччини Єнс Пльотнер.
Робота над гарантіями безпеки разом з нашими партнерами триває. Наш пріоритет – результат, який гарантуватиме надійний мир для України та українців,
– написав своєю чергою міністр оборони Рустем Умєров.
Нагадаємо, що у Парижі також пройдуть переговори української делегації з держсекретарем США Марко Рубіо та спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом. Ця зустріч відбудеться на тлі нещодавньої скандальної заяви останнього після зустрічі із Путіним у Санкт-Петербурзі. Віткофф заявив, що потенційна мирна угода щодо України може охоплювати питання "п'яти територій".