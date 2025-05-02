Мають бути три складові: у МЗС зробили нову заяву щодо розміщення миротворців в Україні

І американська, і українська мирні пропозиції передбачають гарантії безпеки для нашої країни у вигляді військового контингенту європейських держав. Водночас Росія рішуче виступає проти будь-яких миротворців в Україні.

Так, нещодавно секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу заявив, що Москва вважатиме західні миротворчі контингенти в Україні законними військовими цілями, передає 24 Канал.

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Миротворці в Україні

Під час Години запитань до уряду у Верховній Раді очільник МЗС Андрій Сибіга розповів, що сьогодні Київ проводить дуже предметні консультації з союзниками з "Коаліції рішучих" щодо потенційної відправки військових контингентів.

Міністр підкреслив, що довготривалу угоду має гарантувати військова присутність союзників на суші, в повітрі і на морі.

Сибіга уточнив, що наразі є чітке розуміння можливостей та ролей партнерів України у її майбутній безпековій інфраструктурі.

До слова, за даними ЗМІ, США, ймовірно, погодилися надавати розвідувальну та матеріально-технічну підтримку європейським військам, які планують діяти в Україні.