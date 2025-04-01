Останнім часом багато говорять про розміщення західних військових в Україні. Володимир Зеленський анонсував зустріч представників для підготовки контингентів.

П️резидент України розповів, що Україна та Велика Британія готують зустріч військових представників для підготовки контингентів. Про це пише 24 Канал із посиланням на його звернення.

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Росія не припиняє обстрілювати

Зеленський наголосив, що ми цінуємо позицію Великої Британії щодо тиску на Росію.

Тим більше зараз у Москві відверто знущаються з намагань партнерів просувати мирний порядок денний: постійно нові удари дронів, постійно жорстокі обстріли,

– зазначив президент.

Крім цього, український лідер також подякував іноземним делегаціям майже двох десятків країн, які відвідали Київ у третю річницю звільнення Бучі від російських окупантів.

Зеленський повідомив про хороші результати в застосуванні українських БпЛА для захисту наших міст. Також є рішення щодо інвестиції партнерів у цю галузь.

Володимир Зеленський розповів, що для України є нові оборонні пакети. Найбільший із них за тиждень надійшов від Франції. Його розмір два мільярди євро.