У нас є серйозні кроки вперед, – Зеленський прокоментував залучення миротворців в Україну

Українське керівництво розуміє, де і скільки іноземного контингенту потрібно розмістити на нашій території. Деякі країни вже погодилися надати своїх військових після укладання миру для подальшого захисту України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Президента України Володимира Зеленського під час спілкування з українськими та британськими журналістами.

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Миротворча місія в Україні можлива

За словами Володимира Зеленського, Україна спілкується з партнерами щодо залучення іноземного контингенту до охорони українських міст і сіл. Зокрема, таку можливість вже обговорили з Францією, яка ініціювала контингент та Великою Британією.

У нас все це готове, ми обговорюємо це. Це важливо, що у нас є серйозні кроки вперед в цьому напрямку. І я вважаю, що в найближчі тижні у нас все це буде на папері. І питання буде, хто з країн готовий, хто не готовий, в якому складі, кількості тощо. І так, як Франція і Велика Британія. Вони не роблять це без нас. Є пропозиції, вони спілкуються з нами про це,

– сказав президент.

Також станом на сьогодні Україна говорила з представниками восьми країн Nordic, Baltic. Держави висловили готовність працювати в цьому напрямку. Як повідомив Зеленський, до майбутнього забезпечення безпеки України готова доєднатися і Туреччина.

Всі ці різні формати ми хочемо зараз об'єднати в один. І тоді, коли це буде готове, ми готові будемо поділитися з суспільствами. Тому що гарантії безпеки потрібні Україні, потрібні людям, все це для них,

– зазначив Володимир Зеленський.

Окрім Франції та Великої Британії відправити війська в Україну для забезпечення мирної угоди готова Ірландія. Разом з українською стороною прем'єр-міністр країни Мішель Мартін обговорив мирне врегулювання, гуманітарну та фінансову допомогу Україні.

У Румунії заявили, що не готові відправити свій військовий контингент до України, але пропонують використовувати свою територію, як центр для транзиту військ.

Президент США Дональд Трамп не хоче обговорювати розміщення миротворчого контингенту в Україні, допоки не буде підписано угоду про рідкісноземельні метали.