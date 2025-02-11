Зеленський назвав кількість іноземного контингенту, який слід розмістити в Україні

Володимир Зеленський підтримує ідею, що однією з гарантій безпеки для України мало б стати розгортання іноземного контингенту. Це матиме сенс, якщо на території нашої держави будуть розміщені сотні тисяч європейських військ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України в інтерв'ю The Guardian.

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Скільки європейських військових варто було б розмістити в Україні

Президент США Дональд Трамп робив заяву, що хоча він хоче укласти угоду про припинення війни Росії проти України, саме Європа повинна відповідати за збереження миру в регіоні.

У відповідь президент Франції Еммануель Макрон висунув ідею щодо розміщення європейських миротворчих сил, які можуть бути розгорнуті в Україні в якийсь момент після підписання угоди про припинення вогню.

Володимир Зеленський сказав, що така місія працюватиме лише за умови її масштабного розгортання.

Коли йдеться про ідею Еммануеля (щодо миротворців в Україні – 24 Канал), якщо це частина гарантії безпеки, то так, якщо буде 100 – 150 тисяч європейських військ, тоді так. Але навіть тоді ми не досягнули б такого ж рівня військ (за кількістю – 24 Канал), як російська армія, яка протистоїть нам,

– сказав глава держави.

Водночас український президент застеріг, що будь-яка більш м'яка миротворча місія навряд чи спрацює, якщо не буде гарантій, що вона потенційно зможе протистояти Росії, якщо Москва вирішить відновити воєнні дії.

"Я скажу відверто, я не думаю, що миротворці ООН чи щось подібне колись справді допомагало комусь в історії. Сьогодні ми не можемо реально підтримати цю ідею. Ми за миротворчий контингент, якщо це є частиною гарантії безпеки, і я б ще раз підкреслив, що без Америки це неможливо", – додав Зеленський.

До слова, Володимир Зеленський раніше заявляв, що розміщення іноземного контингенту в Україні може стати ефективним інструментом для примушення Росії до миру. Президент висловив сподівання, що цю ідею все ж вдасться втілити у життя.