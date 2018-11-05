Миротворці ООН: для чого вони потрібні та чому їх введення досі неможливе

Кілька років вищі політичні кола обговорюють миротворців на Донбасі. Президент вже відверто кличе їх до країни та, виявляється, – ми досі самі не готові до введення іноземних військ.

Від 25 тисяч солдатів іноземних армій, більше 5 тисяч поліцейських та цивільний-гуманітарний персонал. Таку величезну місію блакитних касок пропонують ввести на Донбасі.

Читайте також: Не вважаю Росію агресором, – екс-заступник голови ОБСЄ

Це сценарій Міністерства з питань тимчасово окупованих територій. Допрацьований хорватський варіант хочуть вводити по трьох напрямках: військовий, поліцейський та цивільний.

Представники гуманітарної складової заходять на територію навіть раніше, ніж військові угрупування. Їх завдання повернути цивільний спосіб життя. Це відновлення критичної інфраструктури, водопостачання, електропостачання, газопостачання,

– пояснив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

Миротворці допомагають також розміновувати територію. Вони ж тимчасово беруть на себе владні повноваження. Однак займають лише керівні посади, всі працівники – місцеві. За порядком слідкуватимуть поліцейські. Також від інших держав, можливі спільні патрулі з місцевими правоохоронцями.

При цьому важливо враховувати, що спецмісія має діяти з обох сторін розмежування, а між ними ще три кілометри розділення. Однак попри постійні заяви у вищих політичних колах, на місцях жодних інструкцій чи підготовок немає. Бо досі за нашим законодавством не можна ввести миротворчу місію. А іноземці не мають права забирати владні повноваження на місцях.

Якщо вони зайдуть на 2 сторони – це однозначно покращить ситуацію в районах на лінії розмежування. Якщо буде прийнято все-таки рішення про введення миротворців, то я думаю, що зміна законодавства і врегулювання співвідносин з ними не змусять себе довго чекати,

– сказав голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.

Президент Петро Порошенко вже офіційно закликав ввести миротворців на Донбас. Однак ООН від цього стримує одне "ні" – від Росії. І поки в Кремлі не погодяться – такий сценарій продовжать відкладати. Тож спецпредставник держдепу США вже кілька разів зустрічався з російським дипломатом Сурковим.

Переконують в тому числі тим, що частина країн, що пропонують надіслати своїх представників – співпрацюють з Росією.

"Ряд країн вже заявили,що вони готові внести свій вклад. Про це заявили Швеція, Фінляндія, Австрія, Білорусь, Сербія та Туреччина", –наголосив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

Тим часом в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій поки не можуть назвати навіть рік впровадження їхнього плану. Враховують також те, що досі не розробляється законопроект з плану дії миротворців в Україні.