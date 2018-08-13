Міс Україна Всесвіт: які красуні перемагали в престижному конкурсі

"Міс Україна Всесвіт" – один із найпопулярніших та найпрестижніших конкурсів краси, який проводиться в Києві з 2006 року. Відтак десятки українок щороку пробують свої сили в прагненні приголомшити світ своєю красою.

У вівторок, 14 серпня, Київ стане епіцентром українського стилю та краси, адже там відбудеться фінал престижного конкурсу "Міс Україна Всесвіт". 18 учасниць позмагаються за почесний титул та змогу показати свою чарівність і ерудованість на головному подіумі світу.

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Напередодні важливого конкурсу журналісти LifeStyle 24 вирішили нагадати, які українські красуні виблискували в світлі софітів із діамантовою короною.

2006 – Інна Цимбалюк

Вперше Україна долучилась до конкурсу "Міс Всесвіт" у 2006 році. Тоді 21-річна студентка з Чернівців Інна Цимбалюк вирушила до сонячного Лос-Анджелеса, що в США. Вперше за історію незалежної України представниця нашої держави вийшла на міжнародний подіум та позмагалась за першість із світовими красунями.

І хоч Інні не вдалось вибороти перемогу, до 20-ки кращих дівчина з розкішним хвилястим волоссям та яскравою посмішкою таки потрапила.

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 26 Гру 2017 р. о 8:18 PST

А вже після участі у "Міс Всесвіт" Інна Цимбалюк активно розвивала свою кар’єру. На телеекранах модель з’явилась у 2008 році: зірка вела розважальну програму "Танцюю для тебе". Згодом Інна Цимбалюк спробувала себе і в ролі акторки. Десятки ролей у фільмах принесли їй чималий успіх та визнання.

Наразі яскрава Інна Цимбалюк є щасливою дружиною бізнесмена та мамою 3-річної дівчинки. Попри це модель, акторка та телеведуча не забуває про стильні зйомки і активно показує їх результати в своєму особистому блозі.

Допис, поширений ???? ?????????? (@i.tsymbaliuk) 11 Чер 2018 р. о 10:54 PDT

2007 – Людмила Бікмулліна

Другою українкою, яка взяла участь в конкурсі "Міс Всесвіт", була розкішна модель з Харкова Людмила Бікмулліна. Після перемоги на відбірковому етапі міжнародного шоу дівчина поїхала в колоритне Мехіко, де позмагалась за головну корону.

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 20 Тра 2014 р. о 1:28 PDT

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Людмила Бікмулліна встановила новий вітчизняний рекорд на міжнародному конкурсі та, за результатами голосування, ввійшла до 15-ки кращих.

Виходити на подіуми та підкорювати своєю красою для українки не нова справа. Вона з 16 років є успішною манекенницею в Кореї та Тайвані. Саме там Людмила Бікмулліна починала свою кар’єру. Окрім цього, модель сміливо можна назвати поліглотом: вона вільно володіє англійською, французькою, німецькою та російською мовами.

2008 – Елеонора Масалаб

Харків’янки продовжували підкорювати членів журі "Міс Україна Всесвіт". Наступною моделлю, яка перемогла на вітчизняному етапі конкурсу, була 19-річна дівчина з екзотичним ім’ям Елеонора Масалаб. Не тільки загадкове та милозвучне ім’я підкорило поважних експертів, зокрема, модель Наомі Кемпбелл, але й її врода.

Допис, поширений Beauty Pageant Plus (@missoloestie) 19 Тра 2018 р. о 9:10 PDT

За словами Елеонори, батьки захотіли дати їй незвичне ім’я. Ймовірно, його підбирали до кримськотатарського прізвища, яке зачаровує милозвучністю. Відтак це стало своєрідною "візиткою" харків’янки, яка запам’яталась, як одна з найяскравіших "Міс Україна Всесвіт".

Після перемоги на конкурсі модель представила нашу країну у В’єтнамі, де відбувся фінал "Міс Всесвіт". Проте отримати бажану корону їй все ж не вдалось.

2009 – Христина Коц-Готліб

Наступною "Міс Україна Всесвіт" стала красуня з не менш екзотичним іменем – Христина Коц-Готліб. Модель із Донецька підкорила всіх своєю незвичною красою та впевненістю.

Це і не дивно, адже до участі в "Міс Україна Всесвіт" Христина засвітилась у десятках конкурсів краси, зокрема, "Міс Донбас", "Міс Донецьк", "Miss Internation Black Sea 2003" та інших. Відтак модель з легкістю виборола перемогу на престижному шоу і представила Україну на міжнародному рівні.

Допис, поширений Kristina Kots-Gotlib (@kristynakotsgotlib) 5 Лип 2018 р. о 1:47 PDT

Варто зазначити, що, окрім модельної кар’єри, дівчина займалась і вокалом. Перед отриманням титулу "Міс Україна Всесвіт" Христина Коц-Готліб була учасницею популярного гурту "Віа Гра". Прихильники колективу можуть побачити артистку у відеокліпі "Обмани, но останься". Згодом зірка зайнялась сольною кар’єрою та випустила власні відеокліпи.

Дивіться відео кліпу гурту "Віа Гра" на пісню "Обмани, но останься":

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2010 – Анна Пославська

Модель із Нової Каховки стала п’ятою "Міс Україна Всесвіт". Саме Анна Пославська отримала найкращий результат на міжнародному конкурсі: дівчина обійшла 79 конкурсантом та стала третьою Віце-міс Всесвіт.

Допис, поширений Beauty Pageant Plus (@missoloestie) 28 Тра 2018 р. о 6:52 PDT

Одразу після тріумфу українці запропонували контракти в США та Росії. Відтак модель активно поринула в роботу та може сміливо назватись успішною манекенницею.

Допис, поширений Beauty Pageant Plus (@missoloestie) 28 Тра 2018 р. о 6:51 PDT

2011 – Олеся Стефанко

Попередній, грандіозний для України успіх, зуміла перевершити "Міс Україна Всесвіт – 2011" Олеся Стефанко. Вона посіла 2 місце на міжнародному рівні шоу, ставши Першою Віце-міс.

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 24 Гру 2017 р. о 9:30 PST

Дівчина родом з Івано-Франківщини. До участі в "Міс Україна Всесвіт" Олеся Стефанко брала участь у місцевих конкурсах краси та в "Міс Одеса", адже в цьому курортному місті зірка проживала, навчаючись в Юридичній академії.

Конкурс краси відкрив Олесі Стефанко чимало дверей в модельну кар’єру. Наразі українка є успішною манекенницею в Нью-Йорку. Попри насичений графік вона вивчає мистецтвознавство, а з 2016 року є щасливою дружиною білоруського ІТ-фахівця Сергія Алесеєнка.

Допис, поширений T-Pageant.com (@tpageant) 12 Лют 2018 р. о 6:09 PST

2012 – Анастасія Чернова

Список харків’янок, які підкорили журі на конкурсі "Міс Україна Всесвіт" поповнила Анастасія Чернова. Перемогу на шоу дівчина здобула після регіонального конкурсу краси. Такий приголомшливий успіх дещо збентежив красуню, адже, судячи з її інтерв’ю, сама Анастасія не сподівалась, що подасться до Лас-Вегаса на фінал "Міс Всесвіт".

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 2 Гру 2017 р. о 6:49 PST

Проте поборотись за перемогу із красунями з усього світу дівчині не вдалось. Анастасія Чернова не ввійшла до списку фіналісток шоу. Повернувшись до України, дівчина не хотіла робити кар’єру моделі, а обрала для себе роботу за фахом – стала вчителем молодших класів.

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 17 Тра 2018 р. о 10:02 PDT

2013 – Ольга Стороженко

Українська красуня з Вінниці Ольга Стороженко виборола бажаний титул "Міс Україна Всесвіт" та у 2013 році представила державу на міжнародному етапі шоу. Акторка та модель не стала пасти задніх та підкорила всіх глядачів красою і харизмою. За результатами голосування, зірка увійшла в десятку кращих конкурсанток "Міс Всесвіт 2013".

Допис, поширений Miss Universe Fan Page (@missuniverseof) 11 Кві 2016 р. о 7:11 PDT

Через 2 роки після шоу Ольга Стороженко вийшла заміж за вдвічі старшого за неї Сергія Панадія. Як розповідала знаменитість журналістам, чоловік двічі робив їй пропозицію вийти заміж, тому вона не встояла перед наполегливим бізнесменом. Наразі Ольга є щасливою дружиною та мамою.

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 22 Гру 2017 р. о 8:34 PST

2014 – Анна Андрес

Львівська красуня вперше виборола перемогу на всеукраїнському конкурсі "Міс Україна Всесвіт". Однак представляти країну на міжнародному рівні відмовилась, посилаючись на особисті обставини. У ЗМІ припускали, що причиною такої заяви стали романтичні стосунки моделі з невідомим чоловіком, або ж її навчання у Кембриджі.

Та все ж Анна не покинула модельну кар’єру. Вона, як до конкурсу "Міс Україна Всесвіт", так і після нього співпрацює з модельним агентством і бере участь у стильних зйомках.

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 18 Гру 2017 р. о 2:12 PST

Хоч несподіване рішення Анни Андрес приголомшило всю Україну, на конкурс все ж подалась інша красуня – Віце-міс Діана Гаркуша. Попри екстрені заміни модель із Харкова все ж показала чудовий результат на шоу. Дівчина посіла третє місце та стала третьою українкою, яка ввійшла до Топ-5 красунь світу.

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 31 Січ 2018 р. о 6:04 PST

2015 – Анна Вергельська

Вперше за історію конкурсу переможницю "Міс Україна Всесвіт" обирали в онлайн-режимі. За результатами голосування, престижний титул отримала киянка Анна Вергельська. Та повторити успіх попередньої української красуні дівчині не вдалось.

Допис, поширений FᏞᎾᏒᎥ (@anna_vergelskaya) 17 Січ 2017 р. о 3:10 PST

Допис, поширений FᏞᎾᏒᎥ (@anna_vergelskaya) 18 Січ 2017 р. о 8:01 PST

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2016 – Олена Сподинюк

Всього у 19 років Олена Сподинюк могла похизуватись чималим успіхом. Запальна красуня стала "Міс Україна Всесвіт" та ввійшла до 13-ки найефектніших дівчат світу. У Філліпінах Олена яскраво виділялась з-поміж усіх конкурсанток яскравістю та харизмою.

Допис, поширений Alena Spodynyuk (@alenaspod) 16 Тра 2018 р. о 3:30 PDT

Варто зазначити, що це вперше спортсменка виборола такий титул в Україні. До "Міс Україна Всесвіт" Олена Сподинюк активно займалась гандболом та все ж вирішила спробувати свої сили і в конкурсі краси, чим здивувала багатьох людей. На досягнутому зірка не зупинились і перемогла на іншому престижному конкурсі – Supermodel International.

Допис, поширений Alena Spodynyuk (@alenaspod) 22 Чер 2018 р. о 7:33 PDT

2017 – Яна Краснікова

Киянка Яна Краснікова з дитинства займалась танцями та вокалом, тому постати на сцені перед десятками людей для неї легко. Саме тому ефектна красуня яскраво виділялась з-поміж інших конкурсантом, відтак виборола собі титул "Міс Україна Всесвіт 2017". Модель зізналась, що була наймолодшою серед конкурсанток, що не завадило їй отримати корону.

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 28 Лис 2017 р. о 4:50 PST

На міжнародному етапі шоу Яні не вдалось повторити такий же успіх.

Наразі модель продовжує навчання у Маямі. Яна Краснікова вивчає психологію та іноземні мови. Крім української і російської, красуня може вільно говорити англійською, іспанською та португальською.

Допис, поширений YANA KRASNIKOVA (@yanakrasni) 18 Лис 2017 р. о 12:13 PST

Поки невідомо, хто стане наступною "Міс Україна Всесвіт". У столиці вже готові до проведення конкурсу, а красуні з усієї країни затамували подих перед вирішальними дефіле.