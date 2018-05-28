Колишня перша леді США Мішель Обама опублікувала архівне фото з весілля і розповіла цікаві деталі 25-річної давності.

Зворушливе фото з весілля Мішель Обама опублікувала у своєму Instagram.

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Барак та Мішель Обама

На світлині Барак Обама поправляє їй туфельку.

"По фото не скажеш, але в день нашого весілля в жовтні 1992 року Барак прокинувся з жахливим нежитем. А ще якимсь дивним чином він зник біля вівтаря, але потім ми танцювали майже всю ніч. Двадцять п'ять років по тому ми все ще веселимося, але також ведемо колосальну роботу, щоб підтримувати одне одного як особистостей. Я не можу уявити себе з кимось іншим", – написала Мішель Обама.

Нагадаємо, 44-й президент США Барак Обама і його дружина Мішель виховують двох доньок: 19-річну Малію і 16-річну Сашу.