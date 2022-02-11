Мишка як автомат Калашникова: як українці ставлять на місце нахабних російських "тролів"

На шпальтах однієї з найбільших італійських газет Corriere della Sera та відомого щотижневого журналу Німеччини Der Spiegel з'явилися статті про те, як троє українців Анатолій Шара (Data Scientist), Дмитро Будашний (Back-end Engineer) та Ігор ефективно виявляють російську дезінформацію в Україні та країнах ЄС.

Про те, що витворяють кремлівські найманці у мережі та як відбувається боротьба за Україну на цій ниві – сайт 24 каналу поговорив з одним із спеціалістів – Анатолієм Шарою.

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"Боротьба з російськими тролями"

Команда працює з великим масивом даних та використовує сучасні IT-технології – Big Data та Machine Learning. Спершу проєкт стартував на волонтерських засадах ще у 2018 році, зараз – перейшов у комерцію. Все почалося з німецьких видань, розповів Анатолій Шара. Адже медіа в цій країні неправильно трактували події, які відбуваються в Україні з 2014 року, зокрема, що стосувалося Революції Гідності.

Там ми побачили, що "російські тролі" приходять до німецької газети та спотворюють інформацію про події в Україні, повністю перекручуючи акцент та переписуючи коментарі. Революція Гідності в них була "фашистським повстанням", а Янукович "законним президентом". Про Крим згадували не як про анексію, а як про приєднання. Тобто, всі ті російські наративи знайшли свій відбиток у коментарях. Анатолій Шара Data Scientist

Цілеспрямовані атаки

Звичайним громадянам в Європі, які не сильно розбираються в геополітиці, росіяни насаджують своє розуміння того, що таке Україна, чому там була Революція Гідності, що відбувається і для чого. І з цим треба якось боротися.

До слова, це не основна діяльність українців. З російською дезінформацією вони борються поза основними роботами, адже "працюють в серйозних європейських IT-компаніях". За словами Шари, з державними українськими структурами не співпрацюють, адже "не цікаві державі взагалі". Однак, якщо бачать, що можуть щось зробити для України, то беруться за це.

Наприклад, ми аналізували коментарі чотирьох німецьких медіа та двох австрійських про Північний потік – 2". Отримали результати, що 60% коментарів містили російські наративи, і багато з облікових записів цих "тролів" мали російські імена. У шести медіа вони повторювалися слово в слово. Коментар Путіна, що "Росія – надійний партнер Європи по постачанню газу", з'явився тисячі разів у всіх шести медіа. Зрозуміло, що це була цілеспрямована компанія,

– розповів спеціаліст.

Анатолій Шара / Фото з особистого архіву фахівця

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"Десятки тисяч фейкових облікових записів"

Найбільше дезінформації поширюється саме у Німеччині, Франції та Італії. Зокрема, нині популярні такі наративи як "Захід вас кине", "вам ніхто не допоможе", "тієї зброї, яку ви отримали, вам не вистачить навіть на кілька годин", "українська армія – недієздатна", "ми вас зітремо у порошок за кілька хвилин". Шара наголосив, що кількість такої інформації величезна. Зокрема, у Facebook та Twitter дуже багато фейкових облікових записів – лік іде на десятки тисяч.

Італійському виданню Анатолій Шара заявив: "якщо першою жертвою будь-якої війни завжди була правда, то в цьому столітті її морг – це Facebook. Про це знають і росіяни, які зі старої москвофільської фабрики тролів в Санкт-Петербурзі "плавають" у соцмережах, щоб нібито викривати брехню, викладену в мережі типу "ворогами".

Видання зазначило, що першими боротися з фейковими "тролями", яких оплачує Кремль, почали у Литві. А от вже у 2014 році, коли Росія незаконно окупувала Крим і наповнила інтернет фальшивими новинами, до боротьби доєдналися українці. Згодом до кіберборотьби приєдналися естонці, латиші, поляки та болгари.

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