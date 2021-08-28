Мішки на головах і "розстріл": біля ОП влаштували акцію-перформанс – промовисті фото

У Києві біля Офісу Президента 28 серпня відбулася акція "Життя заручників Кремля – це не іграшки". Подію з елементами перформансу провели колишні політичні бранці та правозахисники.

Десятки пікетувальників підготували плакати зі зверненням до президента України Володимира Зеленського та очільника США Джозефа Байдена. Правозахисники попросили знайти шляхи тиску на Росію, щоб звільнити незаконно затриманих і засуджених українців.

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Мовиться про громадян України, яких ув'язнили на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей і в Росії. Учасники акції наголосили, що за 2 роки не звільнили жодного кримського політв'язня.

Понад 400 громадян перебувають у полоні

За інформацією голови правління Кримської правозахисної групи Ольги Скрипник, щонайменше 124 українця перебувають у незаконному полоні в Росії та окупованому Криму. Ще 276 осіб захопили контрольовані Росією збройні формування на території окупованого Донбасу.

Правозахисниця нагадала, що учасники Кримської платформи підтримали територіальну цілісність України та засудили окупацію й мілітаризацію Криму, порушення прав людей у регіоні. Відтак Україна має міжнародну підтримку й повинна бути активною, щоб звільнити усіх незаконно полонених громадян.

Акція біля Офісу Президента / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

"Розстріл" і мішки на головах

Під час акції влаштували промовистий перформанс на фоні карти України з "відірваними" закривавленими територіями Донецької, Луганської областей і Криму. Шестеро жінок та чоловіків одягнули на голову мішки, що стало символом ув'язнення, та зачитали імена громадян України, яких утримують в тюрмах Росії. Після промови усіх учасників "розстріляли" – у такий спосіб наголосили, що в'язням Кремля загрожує смерть.

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