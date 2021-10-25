Місія МАГАТЕ в Ірані може зірватись
Джерело:NBC News
Місія Міжнародного агентства з атомної енергії в Ірані перебуває під загрозою. Директор місії Рафаель Гроссі заявив про обмеження роботи програми моніторингу на ключовому об'єкті.
Гросі каже, що не може відновити пряме спілкування з урядом, яке було до зміни влади у червні.
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Директор МАГАТЕ наголосив, що досі не розмовляв з новим міністром закордонних справ. Однак Гросі сподівається, що таки зустрінеться із ним невдовзі.
Місія вже неповноцінна
Гроссі заявив, що Іран дав МАГАТЕ доступ до більшості камер на своїх об'єктах. Проте закритим залишився об'єкт в передмісті Тегерана, що виробляє деталі для центрифуг. Важливо, що саме там була аварія у червні 2021.
В Ірані кажуть, що не дали доступу до об'єкта, бо триває розслідування нападу. Однак директор наголосив, що програма моніторингу та верифікації МАГАТЕ в Ірані "вже неповноцінна".
Що цьому передувало
- У вересні 2021 року Іран домовився з МАГАТЕ щодо підтримки та конструктивного вирішення питань. Тегеран обіцяв допустити інспекторів агентства до ядерних об'єктів.
- У січні МАГАТЕ попередило, що Іран збирається відновити збагачення урану до 20% на об'єкті Фордо. Це порушення умов ядерної угоди.
- ЗМІ писали, що Іран може отримати матеріал для створення ядерної зброї. Його начебто можуть привезти до країни у жовтні.