Росія досі не пропускає місію ООН на лівий берег Херсонської області

Росія не пропускає гуманітарну місію ООН до людей, які перебувають на окупованому лівому березі Херсонської області. В організації сподіваються, що російський уряд ще дасть "зелене світло".

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун розповіла, що Кремль досі відмовляється пропускати гуманітарну місію Організації об'єднаних націй до людей, які перебувають на затопленому лівому березі Херсонської області.

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В ООН наголосили, що не можна відмовляти в допомозі людям, які її потребують. Проте організація заявила, що не може зараз допомогти жителям лівого берега Херсонської області, які перебувають в окупації.

ООН співпрацює з урядами України і Росії щодо ефективної доставки гуманітарної допомоги всім людям, які постраждали внаслідок руйнування Каховської дамби. Уряд Росії досі відхиляє наше прохання про доступ до районів, що знаходяться під його тимчасовим військовим контролем,

– мовиться в повідомленні.

Браун зазначила, що ООН продовжить працювати над пошуком доступу до людей на окупованій території Херсонської області.

Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом,

– сказала координаторка ООН.

І поки ООН не може потрапити на лівий берег Херсонської області, в окупованій Голій Пристані волонтери та комунальники вже знаходять в будинках тіла загиблих внаслідок повені людей.

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