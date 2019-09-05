Місія МВФ приїде в Україну наступного тижня

Місія Міжнародного валютного фонду прибуде до України наступного тижня, тобто з 9 вересня, заявив голова Нацбанку України Яків Смолій.

"У першу чергу, це будуть розмови щодо параметрів програми (МВФ), тобто термін її, об’єм, і ми сподіваємося на успішне завершення таких переговорів", – сказав Смолій, повідомляє "Радіо Свобода".

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30 серпня Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував візит місії МВФ на період у межах з 10 до 24 вересня.

Якщо Україні вдасться домовитися з МВФ, то за новою програмою співпраці з фондом держава може отримати 2 мільярди доларів кредиту у 2019 році та ще по 2 мільярди у 2020 й 2021 роках. Обсяг поточної програми – 3,9 мільярда доларів.

21 грудня 2018 року Україна отримала перший і поки що єдиний транш за програмою співпраці з МВФ обсягом близько 1,4 мільярда доларів.

Для чого Україні новий кредит від МВФ Гроші МВФ допоможуть Україні здійснити необхідні виплати за зовнішнім боргом у 2020 і 2021 роках. На ці роки припадає 40% виплат із зовнішнього боргу держави: 2020 рік – 16,8 мільярда доларів, 2021 рік – 18,5 мільярда доларів.