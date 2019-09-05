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      Місія МВФ приїде в Україну наступного тижня

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      Місія МВФ приїде в Україну з 9 вересня
      Місія МВФ приїде в Україну з 9 вересня / epravda.com.ua

      Місія Міжнародного валютного фонду прибуде до України наступного тижня, тобто з 9 вересня, заявив голова Нацбанку України Яків Смолій.

      "У першу чергу, це будуть розмови щодо параметрів програми (МВФ), тобто термін її, об’єм, і ми сподіваємося на успішне завершення таких переговорів", – сказав Смолій, повідомляє "Радіо Свобода".

      Читайте також: Україна погасила кредит МВФ за програмою stand-by

      30 серпня Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував візит місії МВФ на період у межах з 10 до 24 вересня.

      Якщо Україні вдасться домовитися з МВФ, то за новою програмою співпраці з фондом держава може отримати 2 мільярди доларів кредиту у 2019 році та ще по 2 мільярди у 2020 й 2021 роках. Обсяг поточної програми – 3,9 мільярда доларів.

      21 грудня 2018 року Україна отримала перший і поки що єдиний транш за програмою співпраці з МВФ обсягом близько 1,4 мільярда доларів.

      Для чого Україні новий кредит від МВФ Гроші МВФ допоможуть Україні здійснити необхідні виплати за зовнішнім боргом у 2020 і 2021 роках. На ці роки припадає 40% виплат із зовнішнього боргу держави: 2020 рік – 16,8 мільярда доларів, 2021 рік – 18,5 мільярда доларів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики МВФ Транш МВФ Яків Смолій НБУ
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