Пріоритет – військові: скільки коштів виділять з бюджету Львова у 2024 році на армію

Львів формує бюджет на 2024 рік. В ньому передбачені кошти на допомогу українським захисникам.

Про це у своєму відеозверненні розповів міський голова Львова Андрій Садовий, інформує 24 Канал. Цього тижня з міського бюджету теж було виділено 20 мільйонів для захисників.

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"Поки триває війна жодних серйозних робіт за бюджетні кошти ми робити не будемо. Пріоритет – військові, реабілітація і все, що допомагає перемогти у цій війні", – зазначив посадовець.

Як Львів допомагає військовим

За словами Андрія Садового, цього тижня Львів перерахував 20 мільйонів гривень живими грошима на допомогу військовим ЗСУ. Крім цього були закриті фізичні запити, чого потребували захисники. Наразі посадовці формують бюджет міста на наступний рік і передбачають у ньому значну суму.

Незважаючи на те, що ми ПДФО віддали державі і вона за ці кошти сьогодні може почати виробництво українського озброєння. Навіть маючи невеликі можливості, ми однаково до 1 мільярда гривень в бюджеті на наступний рік закумулюємо для того, щоб допомогти всім нашим військовим. Львів'ян 30 тисяч на передовій,

– пояснив Андрій Садовий.

Нагадаємо, ВРУ прийняла законопроєкт про вилучення частини ПДФО з місцевих бюджетів. Мовиться про податки військових. Ці кошти мають витратити, зокрема, на закупівлю військового обладнання.

Також місто піклується про українських оборонців, які лікуються чи проходять реабілітацію там. Проблема в тому, що не до всіх бійців можуть приїхати і навідати рідні, зокрема через брак коштів. Тому місто готове покривати видатки на проживання стільки часу, скільки потрібно.

"Для цього у нас є Центр надання допомоги учасникам бойових дій – до нього треба звертатися. Програма працює. Лікарі роблять все можливе, але стіни не лікують. Потрібно прийти і підтримати. Важливо, щоб ми з вами підтримували один одного. Це складний час. В єдності наша сила", – додав міський голова.

Також очільник Львова повідомив, що вдалося зібрати необхідну суму на дитячу реабілітацію. Збір тривав декілька місяців, до нього долучилися містяни та міжнародні організації. Таким чином вдалося зібрати 35 мільйонів гривень.

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