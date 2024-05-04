Міст-хвиля в Києві на Оболоні: за чиї кошти будується, куди прямуватиме, до чого тут "Азовсталь"

.

З 2020 року на столичній Оболоні будують пішохідний міст на Оболонський острів навпроти однойменної набережної. Ця споруда багато разів уже ставала основною темою суперечок у соцмережах. То через незвичайну форму, через яку отримала прізвиська "міст-хвиля" та "міст-глист", то через сумнівну доцільність будівництва під час великої війни.

У КМДА стверджують, що нова зона відпочинку стане місцем психологічної реабілітації для киян. Дійсно, інших аспектів столичного життя новий міст навряд чи стосуватиметься – він насправді не вирішує якісь інші транспортні чи стратегічні питання.

24 Канал зʼясував, на якій стадії перебуває спорудження мосту та парку на острові, хто фінансує та як до цього причетний "Азовсталь".



Міст-хвиля / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Коли почалося, хто мав фінансувати та за чиїм проєктом

На початку 2020 року проєктування та будівництво пішохідного мосту на Оболонський острів разом із флагштоком біля "Батьківщини-матері" мала фінансувати ТОВ "СІА", що входить до Stolitsa Group.

Підготовка до будівництва тривала до 2022 року, але тоді воно зупинилося. Як повідомляє ЕП, співзасновниця Stolitsa Group Владислава Молчанова відмовилася фінансувати проєкт та в коментарі виданню пояснила це "зміною пріоритетів".



Біля будмайданчика / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Хто архітектор мосту Автор проєкту "мосту-хвилі" – Андрій Миргородський, ексдепутат Київради, автор "скляного" мосту на Володимирській гірці та проєкту реконструкції Поштової площі у Києві. Миргородський народився у Києві у 1961 році, 1984 року закінчив архітектурний факультет Київського інженерно-будівельного інституту.

За проєктом, міст спиратиметься на чотири опори, дві з яких розташовані у протоці, розповіли 24 Каналу у КМДА.

Міст завдовжки 164 метри матиме тротуар завширшки чотири метри.

У міській адміністрації запевняють, що міст не заважатиме проходу маломірних суден до затоки Оболонь.

Теж цікаво Як і коли запрацює Подільський міст у Києві та що відбувається з будівництвом метро на Троєщину



Над затокою Оболонь / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал



Оболонська набережна / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Конструкції для мосту були виготовлені на маріупольському заводі "Азовсталь". Цікаво, що їх перевезли буквально за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Міст планували відкрити ще у 2022 році, але через повномасштабне вторгнення та війну термін відклали. Зараз роботи – на фінальній стадії, але точну дату відкриття у КМДА не називають.

Читайте також У Києві відкрили Дегтярівський шляхопровід: це має збільшити пропускну спроможність

Куди прямуватиме міст

Новий міст та рекреаційна зона на Оболонському острові доєднаються до парку "Наталка" та пішохідної Оболонської набережної, створюючи так кільцевий маршрут.



Будівництво мосту / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Ця рекреаційна зона слугуватиме місцем відпочинку і, зокрема, психологічної реабілітації та

відпочинку киян. Міст буде комфортним для пересування маломобільних груп населення,

– повідомили у КМДА.

Потрапити на міст можна буде з пішохідного променаду біля гольф-клубу. Далі – парк на Оболонському острові, який є частиною регіонального ландшафтного парку "Дніпровські острови". Там облаштовують газони, висаджують нові дерева та кущі: декоративні яблуні, рожеву акацію та бузок, кажуть у міській адміністрації.

З північного боку з острова можна буде потрапити на вулицю Прирічну через технологічний міст.



Міст на інфографіці 24 Каналу

Хто заплатив за міст

Попри обурення в соцмережах, що "ці гроші можна було витратити на дрони", у КМДА стверджують, що міст споруджують за кошти меценатів, а гроші з міського бюджету не залучають.

У рамках реалізації програми співпраці Метрополія Великого Парижа надала 19 496 412 гривень. Це цільові кошти, які іноземні партнери виділили безпосередньо для зведення цього об’єкта. Також, як благодійну допомогу, столиця отримала кошти на добудову цього мосту від Тайваню. Гроші Тайвань виділив у межах виконання меморандуму про порозуміння, який підписав з Києвом у липні 2023 року,

– йдеться у коментарі КМДА 24 Каналу.



У міській адміністрації додають, що роботи з облаштування інфраструктури на острові та зі спорудження технологічного мосту фінансують українські меценати-компанії та частково – міський бюджет.

До теми Київ чекав 30 років: для транспорту відкрили рух частиною Подільсько-Воскресенського мосту



На тлі Північного мосту / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Також у квітні 2024 року оголосили тендер "на виконання окремих видів будівельно-монтажних робіт та робіт з благоустрою по об’єкту "Будівництво пішохідного мостового переходу між Оболонською набережною та островом Оболонський в Оболонському районі".

Однак це не повʼязано із бюджетним фінансуванням. У КМДА наголосили, що тендер – це технічна процедура, і його оголосили через те, що кошти, виділені Метрополією Великого Парижа, були зараховані до спеціального фонду. Але Державна казначейська служба України вимагає проведення тендеру за законодавством: "Тому інвестором робіт за новим тендером фактично є Рада Метрополії Великого Парижа. Іноземні партнери виділили допомогу саме на цей проєкт".