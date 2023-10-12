На Донеччині зруйновано важливий для окупантів міст: він розташований між Ясинуватою і Горлівкою

Збройні Сили продовжують завдавати ударів по важливих об'єктах, аби, зокрема, ускладнити логістику для ворога. Власне, було зруйновано переправу між містами Ясинувата та Горлівка.

У четвер, 12 жовтня, стало відомо про руйнування мосту, що сполучає відповідні населені пункти в Донецькій області. Про це інформує 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Ураження важливого мосту на Донеччині

Судячи з фото й відео, масштаби руйнувань справді значні. Це може суттєво зашкодити логістиці ворога та його боєспроможності на полі бою в цьому районі фронту.

Пошкодження мосту між Ясинуватою та Горлівкою: дивіться кадри

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначив, що загарбники користувалися уже зруйнованою переправою для того, аби швидко переміщатись між тимчасово окупованою Горлівкою та Донецьком.

OSINT-відділ 24 Каналу припускає, що йдеться саме про міст в районі населеного пункту Василівка Донецької області, оскільки російські телеграм-канали заявили, що переправа обвалилась просто-таки на залізничну дорогу між Ясинуватою та Горлівкою.

Де розташований міст на Донеччині, який було зруйновано: дивіться на карті від Google maps

Водночас російські пабліки публікують дописи, у яких нарікають на Україну та звинувачують військових нашої армії ще й нібито в обстрілі навчального закладу в селищі Бетманове, яке окупанти перейменували в "Красний Партизан".

Окрім того, так звані ворожі аналітики пишуть, що тепер бійці російського війська змушені будуть послуговуватись дорогою через Єнакієве чи іншими "обхідними шляхами". Звісно, до тих пір, допоки їх не знищать Збройні Сили.

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Зауважимо, що також 12 жовтня Військово-морські сили підтвердили пошкодження російського корабля "Павел Державін" в акваторії Чорного моря. Зі слів речника Плетенчука зрозуміло, що у ворога все більше проблем.