На Львівщині обвалився міст разом з машиною: є поранені
Джерело:ZAXID.NET
У селі Шум'яч Турківської громади Львівської області обвалився тимчасовий міст. Його спорудили наприкінці осені 2023 року.
Обвал трапився 7 лютого 2024 року. У цей момент мостом якраз проїжджала машина.
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Які наслідки обвалу моста на Львівщині
У телеграм-каналах показали кадри обваленого мосту, на яких можна помітити, що конструкції спорудження провалилися й вниз впав автомобіль Dacia Logan, який проїжджав там.
Голова Турківської громади Ярослав Паращич розповів журналістам, що обвал трапився на дорозі Турка – Лопушанка. Загалом там шість мостів, з яких чотири – відремонтували у 2022 – 2023 роках, два інших – ще ремонтують. Саме тому підрядник облаштував тимчасові споруди.
Ярослав Паращич уточнив, що роботи виконувала львівська компанія "Шляховик-Т", субпідрядником робіт виступила волинська фірма "РБП Транс-мост".
Вони зробили тимчасовий міст. Прийшло потепління, річка підмила знизу і зсунулося три плити. Автобус проїхав, а за ним їхала машина – водій вийшов подивитися, бо трошки міст просів, і він разом з машиною зсунувся вниз,
– переказав події того дня посадовець.
За його словами, вночі дорожники вже відновили тимчасовий міст.
Хто був у авто, яке провалилось
Журналісти розповіли, що у машині, яка провадилась, був водій таксі. 41-річний мешканець Львівщини зазнав травм, його госпіталізували.
У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що у постраждалого – відкритий переломом правого передпліччя. Він перебуває в Турківській лікарні.
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