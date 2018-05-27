Мистецтво в онлайн: Google потішив користувачів новою можливістю

Сервіс Google Arts & Culture потішив прихильників мистецтва новою можливістю. Від тепер кожен користувач може безперешкодно переглянути картини легенедарної мексиканської художниці Фріди Кало.

Онлайн-виставку назвали "Обличчя Фріди" (Faces of Frida). Переглянути її можна на сервісі Google Arts & Culture.

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Відомо, що для створення онлайн-експозиції було залучено 33 музеї із 7 країн світу. Загалом користувачам мережі пропонують перегляд 800 експонатів, зокрема, репродукції картин Фріди Кало, записи приватного щоденника художниці, її листи та одяг.

Для унікального проекту вперше оцифрували 20 знаменитих картин легендарної мексиканки. Відтак тепер твори мистецтва можна побачити і в збільшеному вигляді, милуючись деталями легендарних картин. До кожного фото є інформація про твір мистецтва та історію його написання.

Автори проекту подбали про те, щоб онлайн-сервіс був доступний на будь-якому ґаджеті. Відтак люди мають змогу ознайомитись з творчістю Фріди Кало як за допомогою комп'ютера, так і телефона. Окрім цього, в Google Street View можна переглянути місця, які вплинули на творчість Фріди Кало. Зокрема, мова йде про Будинок-музей Кало в Мехіко, де художниця писала свої картини.