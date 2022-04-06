Місцеві навіть самі себе визволять, – Хлань про те, що Херсонщину "здати" неможливо

Наразі ситуація у Херсона досить складна. Поки що загарбники стоять на "обороні" Херсону. Однак люди – незламні.

Містяни чекають, коли їх визволяють українські оборонці. Про це сказав депутат Херсонської облради та представник тероборони Сергій Хлань в ефірі 24 каналу.

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За його словами, попри всі труднощі, херсонці не втрачають віри та надії. Усі впевнені, що Херсонщина буде визволена від окупанта.

І запевнив, що зраджувати місто ніхто не збирається, попри усі чутки, які ширилися.

Херсонщину здати неможливо. Херсонці самі не дадуть це зробити. Вони своїми діями вже показали, що цього бути не може. Містяни самі себе визволять,

– впевнений Хлань.

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