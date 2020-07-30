Ви знаєте, хто ваш міський чи селищний голова? Але не знаєте депутатів своєї місцевої ради та й взагалі не ходите на місцеві вибори? І при цьому вам не подобається категорично все: від того, в якому транспорті ви їздите, до розміру сум, які виділяють на ремонти дитячих садків? Є добрі новини. Восени це можна буде змінити.

При чому на всіх рівнях: 25 жовтня на місцевих виборах обиратимуть нові склади обласних, районних, міських, селищних, сільських рад та місцевих голів. Прекрасний спосіб диванну експертизу застосувати на практиці. Детальніше про те, кого і як українці будуть обирати – читайте у програмі "Вибори навиворіт" на 24 каналі.

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В день голосування члени дільничної комісії видадуть 4 бюлетені. Бо ми будемо обирати:

міського голову;

місцевих депутатів;

депутатів районних рад;

депутатів обласних рад.

Голосування за очільників населених пунктів та мерів міст

Найпростіше з очільниками населених пунктів. В основному, вони обираються простою більшістю – перемагає той, хто отримав найбільше голосів виборців. Навіть, якщо це різниця в 1 чи 2 голоси.

Ті, хто претендує очолити місто, де мешкає понад 75 тисяч виборців, мають бути готові до двох турів. Якщо ніхто в першому не отримав більше, ніж половину голосів виборців, що прийшли на дільниці, за перемогу в другому турі змагаються двоє. Ті, які набрали більшу кількість голосів виборців, у порівнянні з іншими кандидатами.

Голосування за депутатів місцевих рад

Тут починаються складнощі, бо частину ми обиратимемо за вже звичною нам мажоритарною системою, хоч і в багатомандатних виборчих округах, а частину – за пропорційною з відкритими списками.

Мажоритарка залишилася в населених пунктах до 10 тисяч виборців. Все, що вище, – парафія партій. В розподілі депутатських портфелів беруть участь тільки ті партії, які отримали більше, ніж 5% голосів виборців.



Голосування відбуватиметься за мажоритарною та пропорційною системами / Скриншот з відео

Мажоритарна система

Почнемо з дрібніших. В тих новоутворених громадах, які все ще матимуть до 10 тисяч виборців, зможуть балотуватися всі: і представники партій, і самовисуванці. Територія громади поділяється на округи, в кожному з яких обиратиметься від 2 до 4 депутатів.

Довідка. Це означає, якщо визначено, що в конкретному окрузі обирається 3 мандати, до місцевої ради проходить 3 депутати, які отримають найбільше голосів виборців цього округу. Така система називається багатомандатною мажоритаркою. Кількість округів, відповідно, має бути втричі меншою за кількість депутатів.

Пропорційна система

Веселіше з пропорційною системою з виборчими списками. Раніше вона мала працювати тільки для міст, де мешкає понад 90 тисяч виборців та обласних рад. Але Верховна Рада знизила планку для "пропорційки" до 10 тисяч виборців, значно розширивши кількість населених пунктів, куди обиратимуть депутатів за новою системою.

Тут балотуватися зможуть тільки представники партій. Це не обов'язково має бути людина з партійним квитком. Безпартійні теж можуть, але їх мають затвердити на конференції чи зборах партії. Як виглядатиме виборчий список до міської, районної чи обласної ради?

Партія має затвердити єдиний виборчий список – кількість кандидатів не має перевищувати кількість депутатів відповідної ради. Кандидати, внесені до єдиного списку, крім першого номера, заносяться до територіальних списків, – по одному списку на кожен округ.

Кандидати, внесені до єдиного списку, крім першого номера, заносяться до територіальних списків, – по одному списку на кожен округ. Кандидат з єдиного списку може бути включеним лише до одного регіонального. В територіальному списку може бути від 5 до 12 прізвищ. Зараз гендерна квота стала обов’язковою — в кожній п'ятірці має бути не менше, ніж 2 представників протилежної статі. Інакше ЦВК просто відмовить в реєстрації.

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Що потрібно знати про процедуру голосування

На дільниці ми отримаємо бюлетень абсолютно нової форми, в якому буде перелік партій, що йдуть до відповідної ради. Навпроти кожної партії список кандидатів, яких вона висунула. В кабінці голосування потрібно поставити галочку "за" партію і, дуже бажано, вписати номер кандидата з її списку, якого ми підтримуємо.



Зразок нового бюлетеню / Скриншот з відео

Голосувати за кандидата не обов'язково, але тоді відкриті списки перетворяться на звичайну партійну систему, коли ми мали красиву першу п'ятірку, а далі починалися торги за прохідні місця. Важливо додати, що голос за партію та конкретного кандидата від неї рахується як один.



Експерт про місцеві вибори, які відбудуться в жовтні 2020 року / Скриншот з відео

Вписуючи номер кандидата, ми підвищуємо його шанси стати депутатом. Ми, а не партійні лідери. Пропорційна система з відкритими списками саме так і працює.

Наприклад, партія в рамках територіального списку, де є 7 кандидатів, набрала кількість голосів, яка дозволяє провести 4 депутатів у місцеву раду.

Ці 4 місця мали б розподілитися відповідно до того, скільки кожен кандидат персонально отримав голосів і перші чотири сиділи б в Раді.

Але ні. Щоб взяти участь в ранжуванні територіального списку, кандидат має подолати ще один бар'єр – 25% виборчої квоти. Це необхідно для того, щоб кандидат міг позмагатися за вище місце у територіальному списку.

Це необхідно для того, щоб кандидат міг позмагатися за вище місце у територіальному списку. Це буде складно зробити, зважаючи на те, що люди за подібною системою голосуватимуть вперше. Якщо ж кандидати не наберуть потрібну кількість голосів, то залишаться на тих місцях, які їм визначила партія.

Як після виборів партія дізнається, наскільки великою буде фракція, умовно, в Київраді? Це кількість депутатів, які пройшли в кожному із 12 округів, + перший номер списку та кілька депутатів за єдиним списком – вони проходять внаслідок залишкових голосів з територіальних списків.

Більше про майбутні місцеві вибори – дивіться у відео програми.