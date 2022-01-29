На місці бою під Крутами вшанували загиблих героїв: вражаючі фото

У День пам'яті Героїв Крут на місці легендарного бою в Чернігівській області вшанували полеглих. Водночас говорили про необхідність консолідації задля опору зовнішньому ворогу, як і понад 100 років тому.

Про це сказав представник Українського інституту національної пам'яті на Чернігівщині Сергій Бутко.

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Лейтмотивом виступів і офіційних осіб – представників органів державної влади, і політичних діячів були слова про необхідність консолідації задля опору зовнішньому ворогу, як і понад 100 років тому,

– повідомив він.

Окрім цього, промовці згадували не менш підступних внутрішніх ворогів, як то корупція, байдужість людей, які вважають, що захист України – це не їхня війна і її можна десь пересидіти.

Вшанування пам'яті Героїв Крут

Сценарій заходу включав:

мистецьку патріотичну композицію,

покладання квітів до пам'ятника,

заупокійну літію,

хвилину мовчання,

військовий салют

урочистий марш службовців і курсантів військових навчальних закладів.

На мою особисту думку, в цьому році вшанування пам'яті Героїв Крут пройшло якось організованіше, люди були більш зібрані і якихось політичних спектаклів не було,

– наголосив Сергій Бутко.

Насамкінець він додав, що пам'ять Героїв Крут на місці бою вшанувала понад тисяча людей.

На місці бою під Крутами вшанували загиблих героїв / Фото Чернігівської ОДА

Бій під Крутами: що про це відомо

Бій під Крутами став символом героїзму молоді у боротьбі за незалежність України.

Біля залізничної станції Крути 29 січня 1918 року близько 400 курсантів і студентів стримали наступ на Київ майже 6-тисячної армії більшовиків. Бій тривав понад 5 годин.

Українці втратили від 80 до 100 Героїв, 27 юнаків потрапили у полон. Їх катували, а потім стратили. Проте, втрати більшовиків були значно більші – близько кількох сотень.

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