На місці падіння уламків – спеціалісти: мер Тернополя заявив про відбиття нової ракетної атаки

Росія проти ночі 14 травня вкотре атакувала Тернопільську область. Як зазначив міський голова Сергій Надал, нашим силам ППО вдалося відбити атаку ворога. Наразі на місці падіння уламків ракет працюють фахівці.

Очільник міської ради подякував нашим захисникам за те, що вони змогли відбити чергову ракетну атаку Росії. Зауважимо, що пізно ввечері 13 травня окупанти також обстрілювали Тернопільську область.

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Спеціалісти працюють

Сергій Надал також зазначив, що на місце падіння уламків вирушили спеціальні служби. Він висловив подяку рятувальникам, котрі впродовж ночі працювали.

Також звернувся до місцевих мешканців. Їх він закликав не підходити близько до уламків збитої ракети. Якщо вони її виявили, то повинні не торкатися її, бо стало цікаво, а негайно ж телефонувати за номером 101.