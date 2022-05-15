З місцями на концерт Кобзона будуть проблеми, – радник глави МВС про мобілізацію в Росії

Загроза від прихованої мобілізації в Росії не є дуже високою. Звісно, що ігнорувати повністю її можливі наслідки не варто, але якось кардинально вона ситуацію не змінить.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Він також зазначив, що єдиною проблемою для окупантів буде лише нестача місць "на концерті Кобзона".

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Радник Монастирського зазначає, що призовники – це хлопці віком 18-20 років, які ніколи в руках не тримали зброї. Це люди без краплі мотивації, вони навіть не пішли добровільно до війська, а їх призвали.

Нагадаю, що у Кремля почались "скавуління", коли ми сказали, що у нашому полоні є російські строковики. Тому що окупанти бояться, що матері цих призовників вийдуть на вулиці,

– говорить Смірнов.

За його словами, Росії страшно проводити відкриту мобілізацію, адже вона дуже боїться бунтів та протестів матерів, які будуть проти того, щоб їх діти вмирали на війну.

Що відомо про мобілізацію в Росії

Росія не наважиться піти на широкомасштабну мобілізацію, адже це означає поразку перед електоратом, так говорить Олексій Арестович. Проте окупанти продовжують ведення прихованої мобілізації, аби підсилити свої ряди. Він також зазначив, що є ймовірність введення воєнного стану на території Росії, яка межує з Україною.

У Американському інституті вивчення війни також зазначили, що "не бачать ознак великої російської мобілізації". Там пояснили, що наразі в Україні перебуває 97 тактичних груп.

Тим часом, у Росії процвітає прихована мобілізація. Як повідомляє українська розвідка, держава-агресорка набирає "добровольців". До війни в Україні хочуть залучити "казаків" із Краснодарського краю та Ростовської області.

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