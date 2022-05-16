Місяць жила з уламком російського снаряду в голові: 13-річна Софійка нарешті зустрілась з братом

Софійка з Миколаївщини нарешті змогла зустрітись зі своїм братиком, з яким не бачилась від початку війни. У березні дівчинка потрапила під обстріл росіян.

Уламок ворожого снаряду потрапив 13-річній Софійці у голову. Про це розповів колишній уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

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Як дитина потрапила під обстріл

Вранці 5 березня Софійка з мамою заклеювала вікна, щоб вберегти себе й будинок від ударної хвилі. Російські окупанти скинули бомби на їхнє село. Останнє, що дівчинка почула був свист ракети і мамине "Втікай!". Потім осколок потрапив Соні у голову.

Кулеба зазначив, що дівчинку дивом вдалося врятувати команді Володимира Жовніра і Павла Плавського з Охматдиту. За допомогою найсучаснішої техніки лікарі змогли дістати цей уламок з голови. Всі 4 тижні у Софії майже не рухалися праві рука та нога, тому надалі вона мусить відвідувати реабілітолога.

Він також додав, що мама з донькою та сином проживатимуть наразі у його будинку, де матимуть змогу прийти до тями й відновитися.

Скільки дітей постраждали від війни

Від початку повномасштабної війни, яку почала Росія проти України, постраждали щонайменше 647 дітей. Станом на 15 травня 227 з них загинули, а 420 – постраждали. Зауважимо, що це лише приблизні цифри. Підрахунок ускладнюється на окупованих територіях, тому насправді кількість жертв можу бути більшою.

Найбільше постраждалих у Донецькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях. Крім того, 1214 дітей вважають зниклими безвісти.

Трагічні випадки з дітьми під час війни

У лікарні Дніпра нещодавно помер 11-річний хлопчик із Золотого, що в Харківській області. Через обстріли Росії він перебував у вкрай важкому стані.

12 травня на Херсонщині від обстрілів російських загарбників травмувалися 2 дітей. Росіяни обстріляли село Добрянка у Бериславському районі. Поранили 9-річного хлопчика.

У Дніпропетровській області хлопчик знайшов боєприпас від касетного снаряда. Він приніс його додому, і вибухівка здетонувала. На жаль, дитина загинула.

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