Може обернутися фатально: що буде, якщо Китай відмовиться від російської нафти
- У США погрожують Китаю вторинними санкціями через закупівлю російської нафти, що може вплинути на війну в Україні.
- Відмова Китаю від російської нафти може призвести до економічної деградації Росії, оскільки значна частина бюджету витрачається на військові потреби.
- Ймовірно, США та Китай уже ведуть консультації щодо унормування торгівельних відносин.
У США застерігають Китай від закупівлі російської нафти й погрожують вторинним санкціям. Скоріш за все, між обома країна сьогодні тривають серйозні консультації, які можуть позначитися на війні в Україні.
Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, додавши, що у Росії сьогодні дуже складна ситуація. Якщо Китай відмовиться допомагати – це буде серйозним викликом.
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Які ризики виникають?
Зараз близько 40% бюджету російських видатків йде на забезпечення військових потреб. Путін може збільшити показник до 50 – 60%, але це призведе до того, що будуть скорочені соціальні програми, вони фактично зникнуть. Все це загалом призведе до деградації російської економіки.
Втягування Росії в гонитву озброєнь погано закінчилось для Радянського Союзу, хоча той мав значно більший потенціал, ніж країна-агресорка зараз. Для неї це може обернутися фатально,
– підкреслив Олександр Мусієнко.
Щодо Китаю і США, то зараз їхні представники, ймовірно, працюють над унормуванням питання торгівлі. Наприклад, США досягли угоди з європейцями про 15% мита. Скоріш за все, подібну формулу зараз шукають з Пекіном, щоб вона не завадила економічним зв'язкам.
"Для нас є ризики в тому, що під проводом налагодження торгово-економічних відносин між США та Китаєм, Трамп може запровадити помірні санкції проти китайських компаній, або взагалі максимально відтягувати цей момент", – сказав Олександр Мусієнко.
У цьому є певні ризики. Але не варто відкидати, що загрозу запровадження нових санкцій можуть використати як тиск проти Китаю. Так хочуть змусити країну зменшувати обсяги закупівлі нафти й газу у Росії.
Зауважимо, міністр фінансів США Скотт Бессент пригрозив Китаю 100% митами, якщо країна далі купуватиме підсанкційну російську нафту. За словами міністра, китайські товари подвійного призначення суттєво посилили Москву у війні. Він оцінив їх у суму 15 мільярдів доларів.