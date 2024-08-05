Мітинг під ТЦК у Ковелі: поліція відкрила два кримінальні провадження

Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за фактом мітингу перед будівлею ТЦК у місті Ковель Волинської області.

Уточнюють, що мітинг відбувся 3 серпня після затримання кількох молодих хлопців. Правоохоронці отримали повідомлення, що біля приміщення місцевого ТЦК та СП зібрались кілька десятків людей, які висловлюють невдоволення роботою підрозділу ЗСУ.

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"За фактом інциденту в Ковелі 3 серпня відкрито два кримінальні провадження", – ідеться у повідомленні.

Зокрема, справи порушили:

за частиною 1 статті 295 – заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку;

та частиною 1 статті 293 – групове порушення громадського порядку Кримінального Кодексу України.

Зазначають, що наразі правоохоронці продовжують встановлювати учасників інциденту, опитувати очевидців та з'ясовувати інші деталі події. Поліціянти додали, що слідчі дії тривають.

Що відомо про ситуацію

3 серпня жителі міста Ковель влаштували акцію протесту через нібито незаконне затримання 3-х чоловіків, які їхали на авто. Мітингарі намагалися силою проникнути в будівлю ТЦК і вимагали відпустити затриманих.

Керівництво Волинського обласного ТЦК відреагувало на ситуацію та пояснило, що чоловіків дійсно доставили до ТЦК через відсутність військово-облікових документів. На них наклали адміністративні стягнення і направили на проходження військово-лікарської комісії.

У ТЦК додали, що "заклики до бунту, які розповсюдились через соціальні мережі, були помічені ворожими пропагандистськими каналами, які вдало використали це у своїх цілях".

. Оновлений закон про мобілізацію передбачає, що всі військовозобов'язані, призовники та резервісти віком від 18 до 60 років мали до 16 липня оновити свої дані.