"Путін, трибунал чекає на тебе": як у Гаазі привітали з днем народження президента Росії

На день народження Владіміра Путіна під судом у Гаазі зібралися активісти, щоб закликати арештувати Путіна за всі його злочини проти людяності. Мітинг має на меті показати президенту Росії, де він має бути.

Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко з Гааги. Варто зазначити, що Міжнародний суд вже видав ордер на арешт Путіна за вивезення українських дітей з окупованих територій.

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Акція під Міжнародним судом

У день народження російського президента 7 жовтня під Міжнародним кримінальним судом в Гаазі зібрався мітинг. Активісти закликали заарештувати Путіна та засудити його за скоєнні воєнні злочини в Україні, а також Чечні, Грузії, Лівії та Сирії.

Ми сьогодні зібралися тут з головним меседжем: Путін має бути засуджений. В день народження Путіна ми домагаємося, щоб він був заарештований в цьому суді. Суд вже відправив запит на арешт, аби його депортувати з Росії за скоєні ним (злочини – 24 Канал), насамперед пов'язані з викраденням українських дітей,

– сказав організатор акції та президент італійської партії Radicali Italiani Ігор Боні.



Путін має постати перед судом у Гаазі / фото Софії Назаренко

За словами організатора, надалі Міжнародний кримінальний суд має видати ще один ордер на арешт Путіна. Президента Росії мають судити й за вбивство цивільного населення. Також Міжнародний кримінальний суд повинен заарештувати російський уряд, а також військове керівництво окупантів.

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