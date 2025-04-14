Не вдасться всидіти на двох стільцях: чим загрожує Путіну загострення конфлікту США та Китаю

Тарифна війна Дональда Трампа може завдати серйозної шкоди Китаю. Це відповідно позначиться на Росії, яка має тісні економічні зв'язки з КНР.

Економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв розповів 24 Каналу, як Пекін може вплинути на Москву, якщо США посилять тиск на китайську економіку. Також експерти видання The Hill вважають, що союз Росії та Китаю – не "ситуативне партнерство", а міцний альянс, який базується на спільному баченні світу без США.

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Великий ризик для путінського режиму

Економічний оглядач пояснив, як Китай в умовах притиснення власних економічних можливостей може впливати на Росію.

Насамперед Пекін хоче, щоб Владімір Путін був на китайському боці та став тараном проти Трампа,

– наголосив він.

Однак в цьому сенсі інтереси Кремля та Сі Цзіньпіна розходяться. Путін, на думку Ширяєва, навпаки хоче укласти угоди зі США та віддати їм, зокрема, Арктику та Сибір.

Однак в цьому основна нестійкість та великий ризик для путінського режиму. Якщо і далі зростатиме протистояння, то Китай потягне на себе Росію. Тоді, як зауважив економічний оглядач, можливий білоруський варіант, коли Пекін і Москва стануть ледве не союзниками і разом будуть протистояти США.

В тій ситуації Путину доведеться робити вибір, тому що він не зможе всидіти на двох стільцях,

– впевнений В'ячеслав Ширяєв.

Тому загострення відносин між США та Китаєм додасть нестабільності путінському плану, який, за його словами, передбачає дружбу Росії зі Сполученими Штатами, укладення угоди та економічні преференції.

Очільник Кремля продає цей наратив, яким підтримує зараз фондовий ринок та національну валюту. Тому, додав економічний оглядач, чим скоріше цей міф буде розбитий, тим більших збитків зазнає режим, а також авторитет та лідерство Путіна.

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Нагадаємо, що на думку екскомандувача Сухопутних сил США Бена Годжеса, Китай не зацікавлений у краху путінського режиму, а прагне "мати статус-кво з Росією". Він припустив, що Пекін не має особливої прихильності до Москви, але зацікавлений в російській нафті та газі, а також у можливості "пересуватися через Арктику".