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      Мито на імпорт дизпалива і газу посилить економічну кризу, – підприємства ГМК

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      Меткомбінати

      Підприємства гірничо-металургійного комплексу України виступили проти введення додаткового мита на імпорт дизпалива і скрапленого газу.

      За підрахунками експертів, такий крок обернеться для галузі додатковими фінансовими втратами у розмірі близько 300 млн грн на рік. Про це йдеться у зверненні підприємств ГМК України до прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра економіки Тимофія Милованова, повідомляє "Обозреватель".

      Звернення, підписане президентом ОП "Укрметалургпром" Олександром Каленковим і головою Федерації металургів України Сергієм Біленьким, стало наслідком звернення ПАТ "Укртатнафта" і АТ "Укргазовидобування" до Мінекономіки з пропозицією провести антисубсидиційне розслідування імпорту дизпалива з РФ і ввести мито на імпорт дизельного палива і скрапленого газу. На думку підписантів, подібний крок суттєво ускладнить становище підприємств ГМК, оскільки ця галузь споживає близько 7% дизпалива в Україні, а його вартість є важливою складовою собівартості металургійної продукції.

      Останнім часом ситуація у ГМК України істотно ускладнилася як внаслідок серйозного і тривалого погіршення цінової кон'юнктури на світових ринках збуту, так і внаслідок несприятливої внутрішньої політики держави. Зокрема, підвищення тарифів, рентної плати тощо. У результаті обсяги виробництва сталі у 2019 році є найнижчими за всю історію України,
      – зазначено у зверненні.

      Така ситуація, пояснили автори звернення, вже призвела до повної зупинки Дніпровського металургійного заводу, агломераційної фабрики Південного ГЗК, призупинення виробничих потужностей Дніпровського металургійного комбінату в Кам'янському та скорочення обсягів виробництва на низці інших підприємств ГМК.

      "У таких умовах будь-яке підвищення вартості палива лягає тягарем на собівартість промислової продукції, збільшуючи видаткову частину виробництва, "вимиваючи" оборотні кошти підприємства, обмежуючи можливості для розвитку. За попередніми оцінками, у разі впровадження мита на імпорт дизпалива і скрапленого газу російського походження ГМК України втратить близько 300 млн грн – як внаслідок зростання цін на паливо, так і через збільшення вартості супутніх послуг та матеріалів, собівартість яких залежить від цін на паливо", – прояснили автори звернення.

      За підрахунками експертів, нове мито також спричинить різке підвищення цін на внутрішньому ринку України – і призведе до збільшення витрат споживачів майже на 13 млрд грн – у зв'язку з чим автори звернення і просять Кабмін не проводити антисубсидиційного розслідування імпорту палива з РФ і не впроваджувати нове мито. Тим більше, що підстав для такого розслідування немає: з кожним роком обсяги імпорту дизпалива з Росії знижуються, а власне виробництво – зростає.

      Нагадаємо, металургійна галузь є одним з головних роботодавців і платників податків в Україні: на підприємствах ГМК та суміжних галузей працюють понад 700 тисяч українців, а сумарні надходження до бюджетів усіх рівнів від галузі у 2018 році становили близько 15 млрд грн. При цьому металургія займає лідерські позиції в експорті: продаж продукції металургійних підприємств за кордон забезпечує майже 30% валютних надходжень до України.

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      Теги: Металургія Мито Імпорт
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