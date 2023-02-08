Миттєвий результат: Британія оголосила про нові санкції проти Росії

8 лютого 2023, 13:16
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Велика Британія 8 лютого оголосила про нові санкції проти Росії. У списку – фізичні та юридичні особи країни-терористки.

Про санкції оголосили під час візиту Володимира Зеленського до Великобританії. Літак українського лідера вже приземлився. У Лондоні його вже зустрів Ріші Сунак – прем'єр Великобританії.

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Хто опинився у списку санкцій

  • Зокрема, у списку обмежень опинився Борис Тітов – одіозний російський політик та підприємець. З червня 2012 до червня 2022 року він обіймав посаду уповноваженого при президенті Росії з захисту прав підприємців.
  • Окрім того, обмеження ввели проти Олександра Репіка – очільника ради директорів групи компаній "Р-Фарм". 
  • Загалом під санкціями опинилися 15 фізичних та юридичних осіб. Серед компаній, на які накладуть обмеження: "Ростехкомплект", "Оборонлогістика" та ZALA Aero (російський виробник безпілотників).

Володимир Зеленський – у Лондоні

Автор: Мар'яна Бекало