Миттєвий результат: Британія оголосила про нові санкції проти Росії
8 лютого 2023, 13:16Читать новость на русском
Велика Британія 8 лютого оголосила про нові санкції проти Росії. У списку – фізичні та юридичні особи країни-терористки.
Про санкції оголосили під час візиту Володимира Зеленського до Великобританії. Літак українського лідера вже приземлився. У Лондоні його вже зустрів Ріші Сунак – прем'єр Великобританії.
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Хто опинився у списку санкцій
- Зокрема, у списку обмежень опинився Борис Тітов – одіозний російський політик та підприємець. З червня 2012 до червня 2022 року він обіймав посаду уповноваженого при президенті Росії з захисту прав підприємців.
- Окрім того, обмеження ввели проти Олександра Репіка – очільника ради директорів групи компаній "Р-Фарм".
- Загалом під санкціями опинилися 15 фізичних та юридичних осіб. Серед компаній, на які накладуть обмеження: "Ростехкомплект", "Оборонлогістика" та ZALA Aero (російський виробник безпілотників).
Володимир Зеленський – у Лондоні
- Володимир Зеленський 8 січня перебуває у Лондоні. Там український лідер зустрівся з Ріші Сунаком – прем'єр-міністром Великої Британії.
- Зеленський наголосив, що Велика Британія – одна з перших прийшла Україні на допомогу. Тепер український лідер особисто подякує британському народу за підтримку.