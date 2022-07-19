Навіть ЗСУ не треба, – активіст розповів, як гауляйтери "жеруться" між собою на Херсонщині

ЗСУ не дають спокійно спати зрадникам у Херсоні, які співпрацюють із російськими окупантами. Однак у колаборантів з'явилися й інші важливі проблеми.

Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, місцеві зрадники, які погодилися працювати на російських загарбників, не можуть розібратися між собою.

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"Жеруться між собою, як павуки"

Молчанов наголосив, що гауляйтери не здатні поділити між собою владу, через що "жеруться між собою, як павуки".

Іноді здається, що їм і не до ЗСУ із цією політичною боротьбою між собою,

– зазначив активіст.

За словами Молчанова, суперечки між посібниками окупантів виникають через те, що за ними стоять різні групи людей у росії.

"Вони (гауляйтери – 24 канал) представляють різні центри впливу, які в росії між собою ведуть підкилимну боротьбу. А на Херсонщині ця боротьба проявляється цілком відкрито", – пояснив він.

Як колаборанти псують життя один одному

Молчанов розповів, що колаборанти конкурують між собою. За його словами, гауляйтери майстерно створюють один одному проблеми.

Вони проводять один в одного обшуки.

Не повідомляють про можливі "прильоти" до конкурентів, наприклад, до росгвардії.

Наввипередки намагаються арештувати українських активістів.

"Одні арештували, а інші приїхали за годину і дивуються. Мовляв, де ж цей активіст? Він же у нас в списках. Потім треті приїжджають і так само дивуються, що там вже дві групи побували", – розповів херсонський активіст.

Фейковий замах на сальдо

Молчанов вважає, що відсутність координації та політичні суперечки суттєво послаблюють позиції колаборантів.

За словами активіста, наслідком цієї внутрішньополітичної боротьби стала інформація про замах на колаборанта володимира сальдо. 13 липня стало відомо про те, що колаборант сальдо, призначений окупантами "головою" Херсонської області, потрапив до лікарні. Чому саме зрадник опинився на лікарняному ліжку, невідомо.

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Молчанов вважає, що повідомлення про черговий замах на сальдо були фейком.

Причому фейк розповсюдила сама російська пропаганда. Для чого вони це зробили, ми не знаємо,

– додав активіст.

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