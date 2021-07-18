Між Німеччиною і Чехією припинили залізничне сполучення через потужну повінь

Руйнівні повені у Європі продовжують руйнувати важливу міжнародну інфраструктуру. Так, потоки води знищили частину колій між Чехією і Німеччиною.

Порушення у русі залізниці є і на внутрішніх рейсах між містами. Актуальну інформацію про стан перекриття публікує німецький залізничний оператор.

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Залізничне сполучення між Чехією і Німеччиною припинили

Проблема виникла на ділянці між містечками Бад-Шандау у Німеччині і Дечіном у Чехії. Відтак міжнародний потяг Прага – Дрезден не може курсувати.

Станом на 11 годину 18 липня відрізок від чеського кордону і Бад-Шандау на гугл-картах позначений, як перекритий. На відрізку від Дечіна і до німецького кордону ведуть ремонтні роботи.

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Перекриття залізничного руху триватиме щонайменше до вечора 18 липня. Проте рух між країнами не буде повністю зупинений: у Deutsche Bahn повідомили, що пасажирам із квитками на потяг нададуть автобуси.

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