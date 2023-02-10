"Орбан – троянський кінь Путіна в ЄС": між Словаччиною й Угорщиною виник дипломатичний скандал

Між Будапештом та Братиславою спалахнув дипломатичний скандал. Причиною того стала критика прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з боку глави МЗС Словаччини Растислава Качера.

Растислав Качер заявив, що Орбан висловлював би територіальні претензії Словаччині, якби Путіну вдалося захопити Україну. Ці слова неабияк обурили Будапешт.

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Будапешт чекає вибачень, але Качер категоричний

Заява про територіальні претензії Орбана до Словаччини у випадку перемоги Росії в Україні, яку Растислав Качер зробив в одному з інтерв'ю, викликали різку реакцію в Угорщині. Спершу заступник глави тамтешнього МЗС Томаш Менцер розкритикував главу зовнішньополітичного відомства Словаччини. Після цього до угорського МЗС викликали посла Словаччини.

Главу словацького МЗС вже закликали попросити вибачення навіть двоє депутатів парламенту Словаччини. Однак Растислав Качер категоричний – просити вибачення не буде, бо він критикує не народ Угорщини, а конкретну політику керівництва цієї країни.

Я ні перед ким не буду просити вибачення за захист інтересів моєї країни. Я сам маю угорське коріння, п'ять років прожив в Угорщині, мені подобаються угорці. Це не конфлікт народів. Це критика конкретної політики,

– заявив Качер.

При цьому глава МЗС Словаччини назвав Віктора Орбана "троянським конем інтересів Путіна в ЄС". Варто відзначити, що Растислав Кучер не вперше критикує Віктора Орбана та його позицію щодо війни в Україні.

Орбан викликав палкі дискусії в мережі

9 лютого в межах другого за час вторгнення закордонного візиту президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де виступив з потужною промовою перед Європарламентом та зустрівся з лідерами ЄС. Однак поки керівники країн Євросоюзу вітали Володимира Зеленського, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не зрушив з місця та ніби показово ігнорував українського президента. Таку поведінку посадовця не оминули увагою й користувачі соцмереж, створивши чимало мемів щодо цього. До слова, найкращі з них ми зібрали тут.

Та потім, вочевидь, канцелярія Орбана зрозуміла, що ситуацію потрібно виправляти, тому на сторінках угорського прем'єра з'явилося фото, де Орбан тисне руку Зеленському й допис, де зазначено, що Угорщина у таборі миру. Користувачі мережі назвали цей допис лицемірством.