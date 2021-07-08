На кордоні між Таджикистаном і Киргизстаном сталася стрілянина: є загиблі

Між Киргизією і Таджикистаном поновилися сутички на прикордонні. По обіді військові обох країн вступили у перестрілку: є загиблі і поранені.

За попередніми даними, стрілянина почалася на ділянці кордону в районі села Сумбулов Лейлекского району. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, посилаючись на власні джерела.

Нещодавно Загострення на кордоні з Таджикистаном: Киргизстан почав евакуацію населення

У перестрілці є загиблі

Стрілянина сталася на гірській ділянці Коч-Жайлоо близько 17:00. Взаємне обстрілювання сторін тривало протягом 20 – 30 хвилин. За попередньою інформацією, є загиблі та постраждалі.

Повноважний представник кабінету міністрів в Баткенській області Абдікерім Алімбаев уже провів переговори з представником Согдійської області Таджикистану.

На місце виїхав глава обласного управління прикордонної служби Киялбек Толонбаев, керівники силових структур. Разом з колегами з Таджикистану вони займуться з'ясуванням причин події.

Sputnik Таджикистан повідомляє, що винні у перестрілці військові Киргизстану. Вони начебто незаконно перетнули кордон і мали намір перевести 9 коней. Відтак зав'язалася перестрілка, при чому першими почали стріляти військові Киргизстану.

Загострення на кордоні Таджикистану і Киргизстану: головне

Ситуація на кордоні загострилася ще 28 квітня на спірній ділянці. Сталося це після того, як Таджикистан встановив на території ділянки камери відеоспостереження. Люди просили їх зняти, але військові відмовлялися. Почалася сутичка з використанням зброї.

На тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизстан і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного.

Внаслідок конфлікту загинули понад 34 людини. 30 квітня делегації Киргизстану та Таджикистану зустрілися на нейтральній території та домовилися про відведення військ.

Відновилася напруга на початку червня. Таджикистан вночі почав встановлювати контейнер на ділянці в місцевості Унжу-Булак і зайшов на територію Киргизстану на 1 кілометр. Почалася перестрілка.

, нещодавно Державна прикордонна служба Киргизстану поскаржилася на загострення ситуації на межі з Таджикистаном. ЗМІ повідомляли навіть про термінову евакуацію мешканців прилеглих сіл.