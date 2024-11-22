Росія атакувала Україну ракетою РС-26 "Рубеж", – FT

Президент Росії Владімір Путін заявив, що Москва застосувала експериментальну гіперзвукову ракету "Орешник" для удару по об'єкту в Україні. За словами російського лідера, ціллю став завод у Дніпрі, який раніше використовувався для виробництва ракет у Радянському Союзі.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Financial Time. Високопосадовець української армії в коментарі для видання заперечив використання ракети "Орешник".

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Україна спростовує заяви Кремля

За його словами, Росія застосувала саме RS-26 "Рубіж". Ця міжконтинентальна ракета має дальність до 6 000 км і потенційно може загрожувати територіям далеко за межами України.

Росія стверджує, що такі дії є відповіддю на дозвіл США та Великої Британії передавати Україні передові системи західного озброєння. Натомість Україна називає це черговим актом агресії, який порушує міжнародне право.

Особливості ракети RS-26 "Рубіж"

RS-26 "Рубіж" – міжконтинентальна балістична ракета, яка здатна нести ядерний заряд. Її розробка викликає серйозне занепокоєння в світі через можливість подолання систем протиракетної оборони.

До слова, вранці 21 листопада Росія запустила по Дніпру міжконтинентальну ракету з Астраханської області. Обійшлося без суттєвих ушкоджень.