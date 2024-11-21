Захід не підтверджує використання Росією міжконтинентальної ракети для удару по Дніпру
Росія 21 листопада запустила по Україні нову міжконтинентальну балістичну ракету. На Заході поки не підтверджують її використання.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар неназваного чиновника для ABC News. За його словами, атака на Дніпро могла бути здійснена звичайною балістичною ракетою.
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Захід сумнівається у використанні Росією міжконтинентальної ракети
Західні офіційні особи поки не підтверджують, що Росія використала міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) для удару по Дніпру.
Якщо Росія все ж застосувала таке озброєння, це може бути сигналом для країн Заходу, вважає військовий аналітик Малкольм Девіс із Австралійського інституту стратегічної політики.
Очевидно, що росіяни в такому випадку зняли ядерні боєголовки з ракети та запустили її або як інертну ракету без бойових компонентів, або, можливо, із звичайною боєголовкою. Це спроба надіслати Західному світу повідомлення: "Послухайте, використання ATACMS і Storm Shadow, можливо, загрожує ключовим інтересам Росії",
– сказав Девіс у коментарі CNN.
Девіс підкреслив, що Україна та її союзники не мають відступати. Він вважає, що Захід має продовжувати підтримувати Україну. Інакше Росія повторюватиме такі дії знову і знову.
Водночас відставний генерал-майор США Марк Маккарлі зазначив, що удар по Дніпру може бути попередженням, що Росія здатна дістати й до Києва.
"Росія вдарила по Дніпру, щоб показати, що у разі подальшого використання ATACMS і Storm Shadow, вона може застосувати міжконтинентальну балістичну ракету для удару по столиці",
– сказав Маккарлі у коментарі CNN.
Важливо! За інформацією Страткому ЗСУ, Україна стала першоюУкраїна стала першою країною світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету.
До слова, Володимир Зеленський прокоментував цю атаку й наголосив, що нині тривають усі необхідні експертизи. Президент України наголосив, що використання нової ракети свідчить про страх Росії та безпосередньо Путіна.