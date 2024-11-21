ЗМІ показали ще одне відео удару міжконтинентальної ракети по Дніпру: видно падіння шести блоків
ЗМІ отримали нове відео удару міжконтинентальної ракети "Рубєж" по Дніпру. На кадрах видно падіння шести блоків ракети.
Ракета РС-26 "Рубєж", запущена по Дніпру була лише імітатотором без бойового заряду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Жодної капітуляції не буде, – керівник ЦПД про удар Росії міжконтинентальною ракетою
Відео атаки по Дніпру
Нове відео російського удару по Дніпру публікують журналісти Суспільного. На Дніпро впали шість блоків ракети.
Журналісти з Deffence Express уточнюють, що ракета не мала бойового оснащення, блоки були лише імітатором. Однак кінетична енергія блоків була досить велика, адже вони впали з навколоземного простору.
Удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру: дивіться відео
Нагадуємо, вранці 21 листопада Росія запустила по Дніпру міжконтинентальну ракету з Астраханської області. Обійшлося без суттєвих ушкоджень. Експерти припускають, що це була нова російська ракета РС-26 "Рубєж", що має колосальну швидкість та ударну силу, зокрема здатна нести ядерні заряди.