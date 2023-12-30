Шок пройшов: Клімкін сказав, як Україна повинна працювати для реальної підтримки світу

Україна не може очікувати, що емоції, які відчували наші партнери на початку повномасштабної війни, триватимуть майже 2 роки. Однак тут мовиться не про втому, а про певне призвичаєння до того, що сталося.

Таку думку 24 Каналу висловив дипломат, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, додавши, що люди за кордоном бачать нашу війну лише з екранів телевізорів. У них є власні пріоритети та проблеми, але це не означає, що вони нам менше симпатизують.

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Які акценти мають бути у дипломатії на 2024 рік

За кордоном також є проблеми з економікою, злочинністю, є фундаментальні виклики, які стоять перед безпекою різних країн. Однак нашій державі треба продовжувати працювати з усіма партнерами.

"Можна багато дискутувати про те, в яку країну краще поїхати, але ми маємо необхідність працювати з усіма політиками, бізнесменами, медіа й з пересічними людьми", – наголосив дипломат.

Спершу ми стали свідками падіння підтримки України серед республіканців. Але після візиту Володимира Зеленського до США чимало з них змінили свою думку. Отже, людям важливо пояснювати, що відбувається. В Америці є мільйони громадян, які не цікавляться зовнішньою політикою та не дивляться політичні програми. До них треба якось достукатися.

Вони мають свою емоцію. Шок, який був на початку, пройшов, але це не означає, що симпатія до України зникла,

– підкреслив Павло Клімкін.

У яких країнах треба посилювати присутність

Світ надзвичайно великий, тому для того, щоб якісно проводити роботу потрібні люди, кошти, інтелектуальний потенціал. Наприклад, їхати у країни так званого Глобального Півдня та просити про допомогу, бо Україна бореться за західні цінності – не спрацює.

У цих країн можуть бути неприємні спогади чи навіть відчуття відрази, наприклад, до американців. Це нічим не можна пояснити, проте такі факти є.

Нашій державі треба працювати в країнах Азії, Африки, Латинської Америки. Без їхньої допомоги ми не обійдемось. Таку політику має проводити не тільки країна, але й бізнес, громадянське суспільство,

– сказав ексміністр закордонних справ.

Він додав, що настрої у цих країнах швидко змінюються. Щобільше, ми не можемо приїхати до них із "кошиком грошей", як китайці, чи з "кошиком зброї", як росіяни. Але здатні застосовувати інші інструменти: вести дискусію, пояснювати, що означає працювати заради свого суверенітету, говорити про продовольчу безпеку, запаси їжі, а для них це критично. Для кожної країни можна знайти перелік таких важливих позицій.

Варто розуміти, що ця робота не дасть результату сьогодні чи завтра, але її все одно треба продовжувати максимально системно. З кимось треба зустрітися два рази, з кимось – 22, комусь достатньо показати відео з телефону, а комусь місяцями наводити аргументи, але все це треба робити,

– підкреслив Павло Клімкін.

Сьогодні Україною надихаються, ми заслужили повагу у світі, про нас багато хто почув. Але тепер треба, щоб люди за кордоном знали більше, хто такі українці. Для нас це очевидні речі, але вони не є такими для людей, які перебувають за тисячі кілометрів.

Закордонні візити Зеленського у грудні 2023 року