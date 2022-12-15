Міжнародне право дозволяє нам знищити все, що стосується Росії, – Подоляк

Українці часто підкреслюють нерішучість західних партнерів у заявах та наданні зброї. Однак Україна має повне юридичне право знищувати все російське на власній землі.

Таку думку в інтерв'ю 24 каналу оприлюднив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, лише Україна має всі юридичні права на окупованих Росією територіях.

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Подоляк переконаний, українці не просто мають право, вони повинні говорити про знищення людей, які прийшли нас вбивати. Україна має право в рамках не лише моралі, а й міжнародного права нищити все, що стосується Росії.

Симетричні відповіді

Радник голови Офісу Президента хотів би, щоб наші міжнародні партнери були сміливішими і допускали симетричні відповіді росіянам.

Тобто, якщо літак стратегічної авіації підіймається з будь-якого військового російського аеродрому, він має там бути знищеним,

– переконаний Подоляк.

Він наголосив, що Україна має абсолютні права на те, щоб знищувати в повному обсязі російських військових на території України, включно з територіями Криму та Донбасу, бо там немає ні в кого юридичних прав, крім України.

Подоляк про знищення всього російського: дивитись відео

"Ребрендинг" Росії

Але, запевнив політик, Україна дотримується міжнародного права в повному обсязі. І буде максимально знищувати все, що стосується "бренду Росія".

"Я думаю, що після війни вони будуть проводити "ребрендинг" та шукати іншу назву для цієї країни, щось типу абревіатури СРСР", – іронічно додав Подоляк.

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