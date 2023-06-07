Львівський аеропорт можуть відкрити: Козицький назвав умову

Максим Козицький заявив, що питання відкриття Львівського аеропорту вже обговорювали. Наразі сподіваються на гуманітарний коридор, забезпечений ЄС.

Станом на червень 2023 року стало відомо, що Україна долучилася до програми "Механізм Сполучення Європи". Це – проєкт ЄС.

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Свої підписи вже поставили уповноважені від України та ЄС.

Як це змінить ситуацію на Львівщині

У межах програми обговорювали:

збільшення кількості пунктів пропуску на українсько-польському кордоні;

можливе відкриття Міжнародного аеропорту "Львів".

Можливе відкриття аеропорту – одне із речей, які ми дуже чекаємо. Це питання було підняте і ми надіємося, що так, як зерновий коридор, так може бути і гуманітарний коридор, який може бути забезпечений ЄС,

– заявив Максим Козицький.

Що про відкриття аеропорту казали у МЗС України

Дмитро Кулеба ще у травні 2023 року заявив, що Міжнародний аеропорт "Львів" можна відкрити, коли Україна отримає F-16. Коли вони патрулюватимуть українське небо, відкриття аеропорту стане безпечним.

Тоді глава МЗС закликав країни-союзниці не затягувати з ухваленням рішення. Кулеба нагадав, що якби Україні раніше дали Patriot, було б набагато менше зруйнованих міст, а також – енергооб'єктів.