Має відшкодувати 2,2 мільйона євро: Міноборони виграло арбітраж проти іноземного постачальника
Джерело:Міноборони України
Оборонне відомство нашої держави виграло позов у міжнародному арбітражі проти іноземної компанії-постачальника. Тепер підприємство зобов'язане відшкодувати Україні 2,2 мільйона євро.
У понеділок, 7 серпня, про це стало відомо. Причиною для спору стало те, що іноземна компанія порушила умови договору на постачання Силам оборони налокітників та наколінників.
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Як розгорталась історія
Згідно з умовами договору, іноземний постачальник зобов'язувався відправити зазначене захисне спорядження зі чітко вказаними строками та обсягами товару. Однак не тільки не виконав умови договору вчасно, але й відправив лише незначну частину замовлення, а саме – всього 11% від загального обсягу.
Міноборони, своєю чергою, належним чином виконало зобов'язання за договором та оплатило вартість товару в повному обсязі,
– йдеться у повідомленні.
Водночас МО нашої держави неодноразово інформувало постачальника про необхідність дотримання умов контракту в найкоротші терміни. Проте замовлення так і не було виконано в повному обсязі.
Власне, згідно з рішенням арбітражу, з цієї компанії мають стягнути на користь Міністерства оборони понад 2,2 мільйона євро. Крім того, арбітраж постановив, що відсотки річних продовжують нараховуватися щоденно до моменту того моменту, коли постачальник повністю не погасить заборгованість перед Міноборони.
Важливо відзначити, що вже під час розгляду справи в арбітражі постачальник частково визнав свою вину і задовольнив вимогу Міноборони щодо сплати частини неустойки. Проте остаточне рішення на користь українського Міністерства оборони було вирішальним і підтвердило його правоту у цьому спорі.
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- Очевидно, найголовнішим для України буде той міжнародний суд, на якому постане президент Росії Владімір Путін разом з усіма кремлівськими чиновниками, що причетні до злочинів проти нашої держави.
- Підготовка до трибуналу вже активно триває. Зокрема, Україна щодня фіксує наслідки обстрілів, атак та ударів по цивільній інфраструктурі з боку загарбників для того, аби потім мати докази під час трибуналу.
- Також варто згадати, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі уже видав один ордер на арешт кремлівського диктатора 17 березня 2023 року. Як зазначають в ГУР, невдовзі може бути ще один.