Форум став платформою для обговорення ключових викликів і рішень у сфері сталого розвитку, зеленого відновлення та фінансової стійкості України. Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про форум зі сталого розвитку у Львові?

Львів сьогодні вночі потерпав від обстрілів, зокрема – критичні об’єкти енергетичної інфраструктури. Але, попри все, ми зібралися з цілою залою експертів зі сфери бізнесу, державного та фінансового сектору, щоб напрацювати візію сталого розвитку для України в умовах війни. Наш кризовий досвід дивує весь світ. Про сталість говорити важко, але без цього ми не збережемо наші ресурси для наступних поколінь,

– зазначила Аліна Соколенко, голова ASDE та ініціаторка заходу.

Водночас заступник міського голови Андрій Москаленко підкреслив, що наразі прийнято і затверджено сім стратегічних напрямів міста на час повномасштабного вторгнення.

"Одним із напрямів є питання стійкості та сталості, що не є лише питанням критичної інфраструктури, а й sustainable development. Маємо на меті стати кліматично нейтральним містом до 2050 року (50% транспорту працюватиме на електриці). Важливим питанням для нас є турбота про громади, тож один із наших напрямів роботи – інвестиція в людей. У 2022 році ми почали створювати програму UNBROKEN, яка вже розрослася до спеціалізованих центрів відновлення після полону та дослідних інституцій", – каже він.

У події взяли участь представники держави, бізнесу, банківського сектору, міжнародних організацій, державних установ і наукових інституцій.

Заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Анна Артеменко наголосила на створенні нової цілісної ідеї економічного розвитку.

"Об’єднання міністерств – це крок для синхронізації роботи урядових інституцій задля досягнення цілей сталого розвитку. Це рішення допомагає створити синергію всередині команд з єдиною горизонтальною ціллю – захист довкілля і природних ресурсів. Ми створюємо нову цілісну ідею економічного розвитку, використання та розподілу ресурсів, а також кращого управління державними активами. Також створюємо умови для розвитку бізнесу, працюємо над диверсифікацією економіки, залученням інвестицій та покращенням продуктивності праці, враховуючи сучасні методи планування та технологічні рішення", – розповіла вона.

Ювілейний форум охопив такі теми:

Глобальні ринки та нова фінансова архітектура для відновлення України;

Стале фінансування під час війни: від сьогоднішніх викликів до завтрашніх можливостей;

Людський капітал для відновлення та сталого зростання України;

Сила спільнот як рушій соціального впливу;

Фінанси, що приносять результат: досягнення сталих змін на практиці.

За результатами кожної панелі експерти зі сталого розвитку Асоціації проведуть аналіз, який дасть змогу напрацювати нові політики для країни в умовах глобальних викликів.

Форум продемонстрував, що сталий розвиток – це не лише стратегія післявоєнного відновлення, а новий соціально-економічний договір між бізнесом, владою та громадянським суспільством. Україна стає одним із драйверів сталого розвитку у Східній Європі.

В умовах війни українські бізнеси, міста та громади не просто адаптуються, а створюють нову модель економіки, засновану на принципах прозорості, партнерства та інновацій.

Партнери цьогорічного Форуму: EFSE (European Fund for Southeast Europe), UNDP, Metinvest, ПриватБанк, UNIDO, GIZ, BGV Group Management, МХП, БФ “МХП-Громаді”, Банк Львів та інші.

