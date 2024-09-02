Міжнародний комітет Ради закликав депутатів Монголії передати Путіна до МКС

Комітет Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва направив звернення до Великого Державного Хуралу Монголії. У повідомленні депутати звернулись із закликом виконати обов'язковий міжнародний ордер на арешт Володимира Путіна.

У комітеті підкреслили досягнення Монголії на шляху побудови демократичного суспільства, зокрема стале зростання позицій країни в The Democracy Index.

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Депутати наголосили, що Україна активно просувається до інтеграції до міжнародної правової спільноти. 21 серпня 2024 року країна ратифікувала Римський статут, приєднавшись до Монголії, яка зробила це раніше, 11 квітня 2002 року.

Римський статут є важливим міжнародним договором, який заснував Міжнародний кримінальний суд. Цей документ відіграє ключову роль у глобальних зусиллях щодо зміцнення верховенства права та запобігання безкарності, особливо щодо військових злочинів.

Довідка. 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт очільника Російської Федерації Володимира Путіна. Його звинувачують у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до Російської Федерації під час війни.

Викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, за які Путін і решта військово-політичного керівництва Російської Федерації мають постати перед правосуддям. Як народні депутати України закликаємо монгольську владу виконати обов'язковий міжнародний ордер на арешт та передати очільника Російської Федерації Володимира Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Прийміть запевнення у нашій повазі, сподіваємося на Вашу підтримку,

– додали депутати.

До слова, у Міжнародному кримінальному суді відреагували на візит Путіна до Монголії. Там вважають, що монгольські офіційні особи "зобов'язані" заарештувати очільника Кремля, коли той приїде до країни.