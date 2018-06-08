Міжнародний день домогосподарки: як вберегти себе від емоційного вигорання

Вони працюють цілодобово без вихідних, їм не платять зарплату і вони нічого не вимагають від держави. 8 червня у світі відзначають міжнародний день домогосподарок та господарників.

Поки це свято не є офіційним, хоча щороку лави працівників поповнюються не лише жінками, але й чоловіками.

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Громадська активістка Олена Шевченко працює з людьми, чиї гендерні права порушують. Вона часто чула скарги від жінок, що їхній вибір зневажають і не розуміють.

"Кар’єра у суспільстві вважається більш статусною, ніж хатня робота і не цінується",

– сказала Олена Шевченко

Як свідчать дослідження проведені в США, домогосподарки витрачають на хатні справи 94 години на тиждень. Це 13 годинний робочий день. Хоча найнятим доморобітникам за подібну роботу у США платять близько 10 тисяч доларів. В Україні – від 10 до 30 тисяч гривень на місяць

За словами психологів домогосподарки більш вразливі до емоційного вигорання, ніж кар’єристки. І дають поради, які під силу кожній українській родині: