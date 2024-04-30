Атака по Одесі: у МГУ підтвердили загибель проректора Бориса Васильєва
Джерело:Міжнародний гуманітарний університет
Внаслідок атаки по Одесі загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету (МГУ). У закладі вищої освіти висловлюють співчуття рідним та близьким чергової жертви ворожої агресії.
Зазначимо, що російські окупанти вдарили по місту 29 квітня, тоді 24 Канал з посиланням на власні джерела повідомляв про загибель Бориса Васильєва. Уже наступного дня вранці це підтвердили офіційно в пресслужбі МГУ.
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Проректор МГУ – жертва російського терору
Як зазначають у Міжнародному гуманітарному університеті, у пам'яті колег Борис Васильєв назавжди залишиться порядною, доброю та надійною людиною зі щирим серцем та посмішкою.
29 квітня 2024 року сталась страшна трагедія в Одесі внаслідок ворожої атаки на місто. Перестало битися серце нашого колеги, проректора з питань навчально-інноваційного розвитку та економічної діяльності Бориса Володимировича Васильєва,
– йдеться у повідомлені.
Додамо, що Міжнародний гуманітарний університет є приватним закладом вищої освіти, перший набір вступників у який відбувся у 2003 році. Через 20 років розвитку, як вказано на сайті ЗВО, на чотирьох факультетах та у двох інститутах МГУ навчається понад 4 000 студентів.
Люди в коментарях до дописів про загибель Бориса Васильєва у різних соціальних мережах висловлюють щирі співчуття рідним. Цей удар по Одесі загалом є черговим свідченням того, що ворог не припиняє на терор цивільного населення нашої держави.
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Що потрібно знати про обстріл Одеси 29 квітня
- Увечері 29 квітня російська армія здійснила ракетний удар по Одесі. За попередньою інформацією, саме ракетою типу "Іскандер-М", що належить до різновидів балістичного озброєння.
- Внаслідок атаки станом на ранок 30 квітня відомо щонайменше про 32 людей, які були поранені. Крім того, п'ятеро осіб загинули – серед них проректор МГУ Борис Васильєв, як писали вище.
- Голова ОВА Олег Кіпер інформував, що через ворожий обстріл є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місце оперативно виїхали всі відповідні служби – рятувальні та медичні.