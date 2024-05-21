Немає впевненості, що буде об'єктивний суд, – ізраїльський журналіст про ордер для Нетаньягу
Міжнародний кримінальний суд надіслав запит на оформлення ордерів на арешт ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йова Галанта. Цікаво, що з таким проханням звернувся той самий прокурор, який у березні 2022 року видав ордер на арешт Владіміра Путіна.
Ізраїль не визнає юрисдикції Гаазького суду й не підписував Римського статуту. Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зауваживши, що попри це така новина спантеличила країну та вибила усіх з колії.
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Лідерів Ізраїлю поставили в один ряд з ХАМАС
Якщо ордер все-таки видадуть, то прем'єр-міністр не зможе нікуди поїхати, адже для нього фактично закриється дорога у 128 країн. Це дуже невигідне становище для будь-якого політика. Наразі ще очікують, як розвиватимуться події, адже була лише заява, але не сам ордер.
Цілком можливо, що прокурор дасть можливість Ізраїлю озвучити свої аргументи. Адже проти країни висунули дуже багато звинувачень, зокрема у вбивствах, провокуванні голоду, завданні фізичної шкоди. Ізраїль має можливість довести суду, що все це неправда, а його армія сама ставить до себе дуже високі вимоги.
Чому немає такого ордера проти президента Сирії Башара Асада, який вбив 600 тисяч своїх громадян, проти іранських лідерів чи проти Реджепа Ердогана, який бомбив курдські міста? Чомусь на це Гаазький суд не реагував,
– зауважив Цві Зільбер.
Прокурор, який звернувся за ордером, уже один раз приїжджав в Ізраїль та на власні очі бачив, що зробив ХАМАС під час нападу. Тому дуже дивно, чому він поставив прем'єра та міністра оборони Ізраїлю в один ряд з очільниками ХАМАС, яким також висунули звинувачення.
Ізраїль буде співпрацювати, даватиме свідчення. Але я не впевнений, що суд буде об'єктивний. Ймовірно, у його складі будуть ліванці, мусульмани, які мають свої переконання проти Ізраїлю,
– підкреслив Цві Зільбер.
Але такі рішення були очікуваними, бо перебуваючи у шоковому стані, ізраїльські політики озвучували досить різкі заяви. Треба було одразу наголосити, що Ізраїль не воює з народом у Секторі Гази, а лише з терористами ХАМАС, які напали на країну. Тож ситуація зараз дуже неприємна й фактично підтверджує, що Ізраїль не має права на самооборону. Натомість ХАМАС досі прикривається цивільним населенням.
Ордер на арешт Нетаньягу: контекст
- Прокурор МКС Карім Хан звинуватив ізраїльського прем'єра у повній блокаді Сектора Гази, зокрема передачі товарів першої необхідності, відключення електроенергії, водопроводів, завданню тілесної шкоди цивільному населенню. Також мовилось про захоплення заручників та обстріли мирних людей.
- Схожі звинувачення висунули ватажкам ХАМАС. Їм інкримінують злочини проти людяності, катування, зґвалтування, захоплення у полон, посягання на людську гідність. Докази щодо цього були зібрані, починаючи від 7 жовтня 2023 року. Тоді коли терористичне угруповання напало на Ізраїль.
- В Ізраїлі відреагували на таку заяву Міжнародного суду. Її назвали "проявом лицемірства та ненависті до євреїв". Прокурора, який звернувся за ордером, звинуватили в антисемітизмі. Міністр фінансів закликав Нетаньягу ігнорувати його слова й посилити атаку на ХАМАС.
- Сам Нетаньягу заявив, що рішення МКС абсурдне та лицемірне. Ба більше, воно спрямоване проти всього ізраїльського народу. Він здивувався, як прокурор міг порівняти терористів ХАМАС, які різали, обезголовлювали, ґвалтували та викрадали людей, з солдатами ЦАХАЛ, які "ведуть справедливу війну".