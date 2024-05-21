Немає впевненості, що буде об'єктивний суд, – ізраїльський журналіст про ордер для Нетаньягу

Міжнародний кримінальний суд надіслав запит на оформлення ордерів на арешт ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йова Галанта. Цікаво, що з таким проханням звернувся той самий прокурор, який у березні 2022 року видав ордер на арешт Владіміра Путіна.

Ізраїль не визнає юрисдикції Гаазького суду й не підписував Римського статуту. Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зауваживши, що попри це така новина спантеличила країну та вибила усіх з колії.

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Лідерів Ізраїлю поставили в один ряд з ХАМАС

Якщо ордер все-таки видадуть, то прем'єр-міністр не зможе нікуди поїхати, адже для нього фактично закриється дорога у 128 країн. Це дуже невигідне становище для будь-якого політика. Наразі ще очікують, як розвиватимуться події, адже була лише заява, але не сам ордер.

Цілком можливо, що прокурор дасть можливість Ізраїлю озвучити свої аргументи. Адже проти країни висунули дуже багато звинувачень, зокрема у вбивствах, провокуванні голоду, завданні фізичної шкоди. Ізраїль має можливість довести суду, що все це неправда, а його армія сама ставить до себе дуже високі вимоги.

Чому немає такого ордера проти президента Сирії Башара Асада, який вбив 600 тисяч своїх громадян, проти іранських лідерів чи проти Реджепа Ердогана, який бомбив курдські міста? Чомусь на це Гаазький суд не реагував,

– зауважив Цві Зільбер.

Прокурор, який звернувся за ордером, уже один раз приїжджав в Ізраїль та на власні очі бачив, що зробив ХАМАС під час нападу. Тому дуже дивно, чому він поставив прем'єра та міністра оборони Ізраїлю в один ряд з очільниками ХАМАС, яким також висунули звинувачення.

Ізраїль буде співпрацювати, даватиме свідчення. Але я не впевнений, що суд буде об'єктивний. Ймовірно, у його складі будуть ліванці, мусульмани, які мають свої переконання проти Ізраїлю,

– підкреслив Цві Зільбер.

Але такі рішення були очікуваними, бо перебуваючи у шоковому стані, ізраїльські політики озвучували досить різкі заяви. Треба було одразу наголосити, що Ізраїль не воює з народом у Секторі Гази, а лише з терористами ХАМАС, які напали на країну. Тож ситуація зараз дуже неприємна й фактично підтверджує, що Ізраїль не має права на самооборону. Натомість ХАМАС досі прикривається цивільним населенням.

Ордер на арешт Нетаньягу: контекст