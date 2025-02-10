Зеленський розповів про річний контракт для залучення до армії українців 18 – 25 років

Український президент Володимир Зеленський розповів про умови однорічних контрактів, за якими до війська планують залучати людей, які не досягли мобілізаційного віку.

Деталі він розкрив під час спільного з Президенткою Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіньо спілкування з представниками ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про контракти

Володимир Зеленський уточнив, що відповідна ініціатива йде від військових командирів, від Міністерства оборони. Деталі розглядали з командирами, а також окремо із Павлом Палісою і заступником міністра оборони, генералом Євгеном Мойсюком.

Там дійсно, мені здається, дуже непогана пропозиція для людей, які самі хочуть піти на один рік по контракту. Так, вони можуть далі продовжити, якщо вони хочуть, але це контракт на рік,

– розповів він.

Український лідер зазначив, що подробиці такого виду контракту оприлюднять найближчими днями, він назвав терміни 2 – 3 дні. Водночас він розкрив, що контракт передбачатиме можливість заробити один мільйон гривень протягом року.

За його словами, після одного року такої служби ті, хто підпише контракт, зможуть навчатися в будь-якому вищому навчальному закладі коштом держави. Ба більше, держава покриє всі відсотки на іпотеку для таких контрактників. Також він анонсував, що там є "багато всього".

Нагадаємо, раніше він анонсував, що готується спеціальний однорічний контракт для людей віком від 18 до 24 років. Він наголосив, що це не мобілізація. Над контрактом для молоді працюють досвідчені бойові бригади разом з Міністерством оборони України.