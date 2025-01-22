Навіщо, – Зеленський знову відкинув заклики партнерів щодо зниження мобілізаційного віку

Володимир Зеленський знову відкинув заклики міжнародних партнерів щодо зниження мобілізаційного віку в Україні. Глава держави зазначив, що це призведе лише до збільшення кількості людей без зброї на фронті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України в інтерв'ю Bloomberg.

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Зеленський відповів про зниження мобілізаційного віку

Зараз відповідно до українського законодавства, в армію можуть мобілізувати лише військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 років. Однак навіть у цьому випадку існують винятки, які обмежують вступ людей до Збройних Сил України.

Офіційні особи з США та інші західні партнери неодноразово закликали Україну знизити мобілізаційний вік. Проте Зеленський наполягає, що зброя і ракети потрібні нашій державі більше, ніж більше солдатів.

Навіщо мобілізувати ще більше молодих людей? Щоб було ще більше людей без зброї?

– резюмував глава держави.

До слова, Володимир Зеленський 14 січня, говорячи про зниження мобілізаційного віку, зазначав, що наразі необхідно укомплектувати наявні бригади зброєю та технікою. За словами президента, наразі на фронті перебуває більше ніж 100 бригад, і кожна з них щодня потребує укомплектованості.