Мобілізація з 18 травня: які є способи оновити дані

У суботу, 18 травня, набув чинності новий закон про мобілізацію. Упродовж двох місяців військовозобов'язані повинні оновити свої дані.

Це можна зробити офлайн або онлайн. Як саме, детально пояснили в Міністерстві оборони, передає 24 Канал.

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Як можна оновити дані

З 18 травня всі військовозобов'язані віком з 18 до 60 років повинні оновити свої облікові дані. Зокрема, мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності).



Оновити дані можна будь-яким з наступних способів:

онлайн – через застосунок Резерв+. Він уже доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market. Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг.

Це зручний спосіб виконання обов'язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе,

– зауважили в Міноборони.

З 18 червня у застосунку також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус громадянина як військовозобов'язаного, призовника або резервіста.

Офлайн у ТЦК та СП або ЦНАП, які діють по всій Україні. Якщо будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток.